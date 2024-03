“Vite sospese” di Chiara Crescioli alla Galleria SanLorenzo Arte di Poppi

Arezzo, 11 marzo 2024 – Dal 15 marzo al 5 maggio 2024 la Galleria SanLorenzo Arte di Piazza Bordoni 4, a Poppi , ospita “Vite sospese”, personale di pittura di Chiara Crescioli a cura di Silvia Rossi.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19, a ingresso libero e gratuito. Venerdì 15 marzo, alle ore 18, l’inaugurazione ufficiale.

La mostra è il primo appuntamento di “Mappature 24 – Geografie dell’arte contemporanea”, rassegna che da marzo a novembre 2024 porterà in Casentino mostre, performance e altri eventi artistici e culturali.

LA MOSTRA

La pittrice fiorentina Chiara Crescioli è la protagonista del primo appuntamento del 2024 di “Mappature”, rassegna promossa dalla Galleria SanLorenzo Arte giunta alla seconda edizione.

Nella sua mostra "Vite sospese" ci troviamo di fronte a un'esperienza visiva intrisa di mistero e fascino, dove l'arte si fonde con la realtà in modi sorprendenti. Attraverso una lente di ingrandimento postmoderna, l'artista esplora le intricanti e intriganti dinamiche della gioventù, immergendosi nelle sfumature sognanti e surreali della vita adolescenziale.

“L'opera di Chiara Crescioli ci trasporta in un mondo di immaginazione e suggestione, dove scene quotidiane si intrecciano con elementi fantastici e fuori contesto – sottolinea Silvia Rossi. – Con una maestria tecnica impeccabile e un'attenzione acuta per i dettagli, l'artista crea uno spazio narrativo unico, in cui il tempo sembra dissolversi e la realtà si mescola con la fantasia”.

Attraverso una tavolozza vibrante e una composizione sofisticata, la pittrice cattura l'essenza stessa dell’età giovanile, esplorando temi universali come l'identità, il desiderio e la trasformazione. Le opere esposte sono un'indagine intima e provocatoria della condizione umana, in cui i confini tra sogno e realtà si sfumano e la vita stessa diventa una tela su cui dipingere.

“La mostra di Chiara Crescioli è molto più di una semplice esposizione – spiega ancora la curatrice. – È un'esperienza emozionante e coinvolgente che ci spinge a riflettere sul potere trasformativo dell'arte e sulla bellezza senza tempo della gioventù”.

“Vite Sospese” invita a esplorare le molteplici sfaccettature dell'adolescenza attraverso gli occhi di un’artista dotata di una sensibilità unica, offrendo un viaggio affascinante e avvincente nel cuore dell'immaginazione.