Arezzo, 22febbraio 2025 – Vita di Arnolfo di Cambio, sabato 1 marzo, alle 16,30 e alle 17,30 evento di living history al Museo delle Terre Nuove

Nell’ambito delle iniziative della Festa della Toscana, realizzate con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, il Museo delle Terre Nuove presenta uno speciale evento di living history.

Sabato 1 marzo, in occasione dell’anniversario della morte di Arnolfo di Cambio (8 marzo 1302/1310), il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella vita e nell’opera del grande maestro dell’architettura e della scultura. Alle 16,30 e alle 17,30, una rappresentazione teatralizzata permetterà ai visitatori di ascoltare la “Vita di Arnolfo di Cambio” narrata da Giorgio Vasari. Questo evento unico offrirà un’esperienza coinvolgente e affascinante, portando alla luce la storia e l’eredità di uno dei più influenti artisti del periodo medievale. L’evento si svolgerà al Museo delle Terre Nuove, in Palazzo d’Arnolfo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il museo all’indirizzo email [email protected] o telefonicamente al numero 055-9126213.