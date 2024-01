Violenza sessuale su quattro studentesse. Molestatore seriale identificato dalla polizia

Un trentacinquenne nigeriano, domiciliato a San Giuliano Terme, anche se di fatto senza fissa dimora: secondo la polizia di Pisa è lui il maniaco che all’alba di giovedì ha aggredito tre tirocinanti di Medicina fuori dalla clinica di ostetricia all’ospedale Santa Chiara. Due giorni più tardi avrebbe mostrato i genitali ad un’altra giovane donna nei pressi dei Bagni di Nerone. Per gli inquirenti si tratterebbe della stessa stessa persona riconosciuta da tutte e quattro le vittime attraverso le foto segnaletiche. Nei confronti dell’uomo, il questore di Pisa ha quindi emesso un provvedimento di divieto di ritorno a Pisa per tre anni, mentre re gli investigatori hanno già inviato in Procura tutta l’informativa sui due episodi con le denunce delle ragazze e le risultanze di indagine.