Vincono un sorteggio a premi: madre e figlia turiste nello spazio Un volo in direzione Luna

Madre e figlia viaggeranno assieme nello spazio giovedì dopo aver vinto un posto sul secondo volo commerciale della Virgin Galactis in un sorteggio a premi. Le fortunate, riferisce la Bbc, sono Anastatia Mayers, una studentessa di 18 anni dell’Università di Aberdeen e sua madre Keisha Schahaff, che con la loro ‘Space Oddity’ bruceranno vari primati: sono le prime madre e figlia a volare assieme nello spazio, ma anche le prime turiste spaziali originarie dei Caraibi, mentre Anastatia sarà la seconda persona più giovane in assoluto ad andare nello spazio. La missione, ribattezzata ‘ Galactic 02’, è il secondo volo spaziale commerciale condotto dalla compagnia spaziale americana, e il primo con a bordo clienti paganti. Il prezzo pubblicizzato per un giro sull’aereo a razzo è stato di 450.000 dollari (circa 350.000 euro).