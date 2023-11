Vince il cuore della solidarietà. L’abbraccio alla Toscana ferita

EMPOLI (Firenze)

Non è vero che la luce dei campioni si esaurisce a fine carriera. Continua a splendere in serate come quella di ieri allo stadio Castellani di Empoli. Magari non più di talento o doti tecniche ma di generosità. Ed è una luce ancora più potente, contagiosa, che scalda i cuori e lancia un messaggio forte di vicinanza alle vittime dell’alluvione, a chi ha perso tutto, alle famiglie ancora sfollate, alle attività che non sono riuscite a ripartire. Una partita difficilissima alla quale in tanti hanno voluto partecipare: ex calciatori, allenatori, cantanti, personaggi dello spettacolo. Tutti schierati per ‘Metti in campo il cuore’ che ha visto di fronte la Nazionale cantanti e i Campioni del cuore del Movimento Shalom’ con la collaborazione della onlus ‘Empoli for charity’. Per la cronaca è finita 10-6 per i cantanti, ma in realtà hanno vinto tutti.

Batistuta è partito dall’Argentina per esserci. "Vogliamo aiutare le persone che hanno bisogno, Firenze è casa mia - dice Bati prima di scendere in campo -. Il gol? Non mi chiedo così tanto in questo momento. L’importante è dare una mano a questa gente che soffre. Noi che possiamo, che stiamo bene, che abbiamo forza, cerchiamo di incoraggiarla ad andare avanti. Appena ho visto che la Toscana era in difficoltà sono corso qui, io mi sento fiorentino. Una visita al Viola Park? Resterò un paio di giorni, vediamo...". E i gol poi Bati li ha pure segnati, il primo con un tiro di prima sul palo lontano che ha infiammato lo stadio, pieno come per le grandi occasioni per un incasso da 41mila euro destinato alla Misericordia Toscana che lo distribuirà a sostegno delle famiglie. Tanti gli applausi per i protagonisti. Dal ct Luciano Spalletti a Gigi Buffon, da Totò Di Natale a Cesare Prandelli, da Manuel Pasqual a Fabio Capello. Uniti per aiutare la Toscana a rialzarsi.

Alessandro Pistolesi