Villetta confiscata alla mafia intitolata alla famiglia Nencioni

Inaugurati a Terranuova Bracciolini (Arezzo) due beni sottratti alla mafia e assegnati al Comune dell’Aretino dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati. Uno è una villetta alle Ville che sosterrà il co-housing solidale, l’altro un capannone di via Poggilupi, che ospiterà l’archivio e la rimessa dei mezzi comunali. La villetta è stata intitolata ad Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e alle loro bambine, Nadia e Caterina, la famiglia vittima dell’attentato mafioso del 27 maggio 1993 in via dei Georgofili a Firenze (nella foto). L’altro immobile porterà invece il nome di Giuseppe Valarioti, amministratore pubblico e primo politico ucciso dalla ‘Ndrangheta. Villetta e capannone sono i primi due beni confiscati nel territorio del Valdarno, con provvedimento che risale agli anni ‘90.