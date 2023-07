VII edizione di “Yoga ad Arte” nel suggestivo scenario delle terrazze di Casa Bruschi

Arezzo, 6 luglio 2023 – Torna a Casa Bruschi l’iniziativa YOGA AD ARTE, organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con il Maestro Giuseppe Storani, dopo il successo degli scorsi anni.

La splendida vista sulla Pieve di Santa Maria che si gode dalle terrazze del Museo farà da sfondo ai quattro appuntamenti con le lezioni di yoga: giovedì 13, 20, 27 luglio e giovedì 3 agosto.

Eventi del tutto originali creati per suscitare emozioni uniche, in cui il fascino dell’arte delle opere del Museo Bruschi dialoga e si mescola in modo suggestivo con la disciplina dello yoga.

Il primo appuntamento, giovedì 13 luglio alle ore 20,30, presenta una speciale novità: una lezione di yoga "genitori-figli", che nasce dall'idea di creare un momento di divertimento e complicità per i bambini e i loro genitori. La lezione avrà una durata di circa quarantacinque minuti e ogni partecipante dovrà essere in possesso di un proprio tappetino.

“In una società che impone modelli multitasking e ritmi sempre più incalzanti si fa fatica a trovare il tempo per rallentare, per riprendere contatto con se stessi e con le persone care - anticipa Luciana Bancone insegnante di "Yoga per bambini - metodo Balyayoga", che insieme a Storani darà il via alle serate - lo yoga genitori-figli permette alle mamme e ai papà di ritagliarsi all'interno del caos quotidiano un momento intimo, delicato ed emozionante in cui il tempo sembra fermarsi: i due respiri piano piano si sincronizzano e i due cuori iniziano a battere all'unisono”.

Luciana Bancone lavora dal 2007 come educatrice. Consegue nel 2015 anche il diploma di insegnante di Yoga per bambini e la sua passione per l'infanzia l'avvicina al mondo della scuola, in cui lavora in pianta stabile dal 2017.

Grazie alla fusione di anni di studio ed esperienza oggi Luciana propone uno yoga particolarmente empatico e centrato sul benessere del bambino; quando possibile coinvolge anche i genitori, perché le lezioni integrate danno sempre un valore aggiunto al percorso fatto dai più piccoli.

Le altre tre serate di YOGA AD ARTE si svolgeranno il 20, 27 luglio e 3 agosto, con la durata di un’ora e mezzo ciascuna e saranno condotte dal Maestro Giuseppe Storani, che da venti anni pratica questa disciplina ed ha partecipato a corsi di formazione per insegnanti conseguendo il diploma di odaka e ashtanga yoga. Ogni appuntamento a Casa Bruschi sarà diverso dall’altro: il primo porterà a liberare le tensioni alle anche per alleviare i dolori alla zona lombare, il secondo sarà una lezione di vinyasa yoga, e l’ultimo di ashtanga yoga.