Vigna all’Università di Pisa. Ferrari e Galileo insegnano: "L’eccellenza per crescere"

Cita Enzo Ferrari e Galileo, Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, rivolgendosi agli studenti dell’Università di Pisa durante l’inaugurazione del 680° anno accademico dell’ateneo, dove lui stesso si è laureato in fisica nel 1993. Il suo è un invito alla capacità di "sviluppare un pensiero critico e autonomo". Lo fa dopo gli interventi dell’assessore regionale all’università, Alessandra Nardini, del sindaco di Pisa Michele Conti e del rettore Riccardo Zucchi che ricordano i fatti del 23 febbraio scorso quando un corteo studentesco, composto per lo più da minorenni, è stato caricato dalla polizia. Vigna interviene anche dopo il rappresentante degli studenti universitari che rimarca la necessità "di garantire sempre il diritto alla libertà d’espressione e del dissenso" senza rischiare di essere manganellati e dopo le accorate parole di un laureando italo-palestinese in medicina, Anas Khalil: "Siamo di fronte a un genocidio in potenza: ogni palestinese è una vittima possibile che sia uomo, donna, bambino o anziano. Non siamo antisemiti, ci opponiamo alle pratiche di colonizzazione, pulizia etnica e controllo militare della vita di un intero popolo". L’ad della casa automobilistica di Maranello ricorda il fondatore: "Ci ha lasciato una frase che incarna perfettamente lo spirito della Ferrari: ‘chi verrà dopo di me ha accettato un’eredità molto semplice, mantenere viva la volontà di progresso perseguita in passato’". E Galileo: "Disse: ‘Non ho mai incontrato un uomo così ignorante dal quale non abbia potuto imparare qualcosa’. Lui ed Enzo Ferrari sono due facce della stessa medaglia: aiutano a sviluppare un pensiero critico che, coniugato con il metodo scientifico, permettono di trovare le chiavi giuste per governare anche i processi più complessi". Nardini parla "di ferita aperta" il 23 febbraio di "fatti in netto contrasto con i valori di una città che da anni accoglie ragazzi grazie all’eccellenza dei suoi atenei". Concetto condiviso da Conti: "Pisa è famosa nel mondo per la concentrazione di saperi, intelligenze, bellezza e invece è balzata alle cronache per un fatto così negativo. D’accordo con il rettore, abbiamo lanciato all’Italia un messaggio chiaro: Pisa non solo attrae gli studenti, ma sa riconoscere e valorizzare i talenti". "L’università – chiosa Zucchi – è tradizionalmente la sede in cui si esercita la critica alle strutture sociali e concettuali dominanti ed è bene che sia così. Ci siamo riproposti di dialogare con tutti: unica condizione il ripudio della violenza". Ospite anche la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza: "La diplomazia scientifica è lo strumento più efficace per stemperare i conflitti".