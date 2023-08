Vigilia di San Donato a Casa Bruschi: domenica 6 agosto serata di apertura straordinaria

Arezzo, 31 luglio 2023 – Nella serata della vigilia della Festa del Patrono San Donato, la Fondazione Bruschi propone una serata di apertura straordinaria della Casa Museo con visite guidate, musica e buon vino nel suggestivo scenario delle terrazze aspettando i fuochi di artificio organizzati dal Comune di Arezzo.

Domenica 6 agosto dalle ore 21,15 sarà infatti possibile assistere al concerto di musica jazz dell’“Alberto Serpente Trio” con Alberto Serpente al pianoforte, Mauro Maurizi al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria degustando i migliori vini delle aziende del territorio. Una degustazione resa possibile grazie alla collaborazione con le Tenute di Fraternita, Ais Toscana delegazione Arezzo e le associazioni Arezzo Music Fest e Jazzonthecorner.

Il trio di Alberto Serpente, proporrà un repertorio che attinge a piene mani al jazz hard bop degli anni ‘50 e ‘60 con molte digressioni nel mondo latino, nella samba e con qualche brano originale.

Alberto Serpente, musicista a tutto tondo in grado di spaziare dalla classica al jazz più contemporaneo, proporrà dunque un intrattenimento fresco e divertente, ideale preludio al tradizionale spettacolo pirotecnico di San Donato.

Nel corso della serata è prevista la possibilità di partecipare alla visita guidata “Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte. Un rinnovato percorso museale, opere dalle collezioni Intesa Sanpaolo” e alla mostra “La sottilità dell’aria”. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari.

Esposizioni che, in occasione della Fiera Antiquaria, per la giornata di domenica 6 agosto saranno accessibili ai visitatori con ingresso gratuito, in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, e con l’iniziativa del Ministero della Cultura per la prima domenica di ogni mese.

Il costo della serata del 6 agosto, è di 12 euro a persona per ingresso alle terrazze del museo, concerto e visite guidate con 2 € aggiuntivi per la degustazione.

Gli eventi serali a Casa Bruschi si susseguiranno a partire da giovedì 17 agosto con il ritorno nelle terrazze anche dell’iniziativa “Jazz&Wine”: la rassegna che propone quattro appuntamenti con ottima musica jazz abbinata alle degustazioni di vino proposte direttamente dalle cantine del territorio.

Prenotazione consigliata telefonando allo 0575354126 o scrivendo a [email protected]