Vieusseux e scrittori, porto sicuro contro la censura

Dostoevskij e Bakunin trovarono a Firenze il luogo ideale dove scrivere ed esercitare liberamente il proprio pensiero. Oggi come ieri, il Vieusseux torna ad aprire le porte a scrittori e poeti in fuga dalle dittature, offrendo i suoi spazi per accogliere e presentare le opere censurate.

Un progetto che accoglie un’idea nata nella direzione de Linkiesta, che sarà presentata oggi a Palazzo Strozzi in occasione della giornata di incontri Testo al Vieusseux, organizzata dal Gabinetto scientifico letterario nell’ambito della terza edizione di Testo, in programma fino a domenica alla Leopolda coi libri e gli autori di 150 case editrici. "Per il Vieusseux - ha detto il presidente Riccardo Nencini - ospitare scrittori e poeti esuli è un ritorno alle origini e anche un guardare oltre. Sentiamo il bisogno di rilanciare questo ruolo aprendo le nostre porte ai tanti, troppi pensatori censurati nel mondo, dando loro la possibilità non solo di trovare uno spazio fisico nel quale custodire gli scritti, ma anche per raccontare a parole la propria esperienza letteraria e di vita esule rappresentata nelle opere, creando anche opportunità per la pubblicazione dei loro manoscritti".

Oggi a Testo al Vieusseux protagonisti degli incontri saranno alcuni degli autori di cui la storica istituzione conserva i fondi, tra cui Calvino, Gadda, Montale, Giovanni Papini, Federigo Tozzi. Si parte alle 11 con l’incontro Fare letteratura con la natura: Quando la scrittura incontra la scienza, si prosegue con Calvinianamente, L’eredità di Papini oggi, Gadda, Montale e il fascismo, Federico Tozzi e la sua scrittura oggi, Leggere oggi la Bibbia di Gerusalemme, lectio magistralis del cardinale Giuseppe Betori. Alle 18, Stranieri e Firenze, la collana di Pontecorboli editore. Alla Leopolda dalle 12 alle 13 l’incontro Tra le carte di Gadda con Arnaldo Liberati e Franco Zabagli.

In occasione di Testo, apertura straordinaria di Palazzo Corsini Suarez, sede dell’archivio contemporaneo Bonsanti del Vieusseux, che accoglierà i visitatori a I tasti della poesia. Gli scrittori alla macchina da scrivere: dalla Olivetti Lettera 22 di Pasolini alla Underwood di Prezzolini, fino alla mitica macchina da scrivere di Carlo Emilio Gadda.

Maurizio Costanzo