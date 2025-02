Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il numero 52 di “Notizie di Storia”

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, con il patrocinio del Comune di Arezzo, il numero 52 di “Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società storica aretina, diretto da Luca Berti. L’appuntamento è in agenda martedì 18 febbraio, alle ore 17,30. La rivista, in formato rotocalco, con 48 pagine ricche di illustrazioni e dense di contenuti, offre un aggiornamento sulle ricerche e gli eventi riguardanti la cultura e soprattutto la storia nel territorio aretino. A fornire una sintesi di quanto pubblicato saranno gli stessi autori degli articoli.

Il nuovo numero presenta in apertura un articolo di Marco Giustini sui proprietari trecenteschi della torre dei Lappoli ed uno di Franco Cristelli sulla ricostruzione delle vicende storiche aretine operata nel Seicento da Jacopo Burali. Il terzo scritto, di Giovanni Bianchini, è dedicato all’uomo d’arme aretino Mecenate Ottaviani. Seguono gli articoli di Riccardo Neri (sull’archivista ecclesiastico Paolino Giannerini che riorganizzò l’Archivio Capitolare), di Stefano Nocentini (sulla Villa Fontina di Castiglion Fiorentino fra Ottocento e Novecento) e di Roberto Rossi (sul “biennio rosso” e l’occupazione della Sacfem). Chiudono la prima parte della rivista altri due contributi sul Novecento, dedicati alla riscoperta dei Quartieri medievali di Arezzo (Luca Berti) e a Dina Locchi professoressa di matematica al Liceo Petrarca (Maria Chiara Milighetti).

Nelle sezioni successive Roberto Carnesciali riferisce sulla giornata di studio recentemente dedicata agli affreschi eseguiti da Gisberto Ceracchini nell’allora Casa del Fascio di Arezzo; Liletta Fornasari descrive le nove mostre allestite in città per ricordare Giorgio Vasari ed Emanuele Ertola parla del libro dedicato all’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano. Seguono le recensioni di quattro volumi riguardanti la storia aretina, a firma di Franco Cristelli, di Pierluigi Licciardello e di Marcello Caremani. I volumi recensiti trattano della “lunga storia” di Anghiari, della vita di Guido Monaco e dell’epidemia di Spagnola in Valtiberina. C’è poi una scheda sul giurista Francesco Accolti tradotta dal tedesco.

Nella sezione “notizie” Salvatore Mannino riferisce su Emilio Fiorini, già leader dei repubblicani aretini, e Sara Polvani sulla ricostruzione del soffitto vasariano di palazzo Corner.

La rivista accoglie infine i necrologi di tre aderenti alla Società storica, ben noti in città: Luigi Fienga, Ilio Moretti e Assuero Pieraccini.

Giunta al suo 26.o anno, “Notizie di Storia” sarà presto in vendita in tutte le edicole della città, al prezzo di otto euro.