Viene giù una parte della collina. Interrotta la statale della Cisa

Terminate le piogge non si fermano i danni del maltempo. Ad Aulla in Lunigiana, è franata una parete di un monte sulla statale della Cisa. La strada delle Lame è bloccata in entrambi i sensi di circolazione da una massa di sassi, fango e detriti piovuti giù con la frana. Fortunatamente il distacco è avvenuto in piena notte per cui non ci sono feriti o danni a persone o cose. Diversi gli automobilisti costretti a invertire il senso di marcia per raggiungere il casello autostradale. Tra questi, anche il consigliere delegato alla sicurezza del Comune di Aulla, Alessandro Andellini: "Sono fortunato. Mi sono trovato di fronte alla frana a pochi istanti dalla sua caduta: sentivo ancora lo scricchiolio degli alberi e c’era polvere. Subito ho fatto partire la chiamata al 112, al sindaco e alla polizia municipale". L’orario è stato provvidenziale per scongiurare la tragedia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale. Immediato l’arrivo del sindaco di Aulla, Roberto Valettini: "Sono in contatto con Anas che farà un intervento con massima urgenza a monte. Chiedo anche la gratuità del tratto autostradale per i residenti nel caso in cui dovesse protrarsi l’interruzione".