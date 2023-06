Viaggio nella vittoria del 1982 La storia Buffa dell’Italia Mundial

Sarà un ritorno all’11 luglio 1982. Domani, alle 21.30, Federico Buffa porterà al Giardino dell’archeologia di Grosseto Italia Mundial. Il giornalista, volto noto di Sky, racconterà, con la regia di Marco Caronna e l’accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi, l’indimenticabile vittoria della Nazionale azzurra ai mondiali di calcio di Spagna del 1982. Nello spettacolo di Buffa non c’è solo il successo sportivo della notte magia del Bernabeu ma l’evento che ha segnato un periodo storico della nazione.

Come decide quale storia raccontare?

"Mi chiedo se a me piacerebbe ascoltarla. Poi deve avere una componente umana molto marcata, con personaggi definiti".

Secondo lei una storia minore, ambientata in uno stadio di provincia, può richiamare l’attenzione del pubblico?

"In un contesto televisivo come è Sky si cercano storie di grandi personaggi conosciuti, faccio un esempio: Maradona, perché si parla a un pubblico vasto. Personalmente ho lavorato a storie di personaggi meno conosciuti. Ad esempio quella di un giocatore argentino semi mitologico che ha una storia leggendaria, Carlovich detto El Trinche ma interessa a un pubblico più di nicchia".

A Grosseto racconterà i Mondiali vinti dall’Italia nel 1982

"Racconto la finale dei Mondiali del 1982, non solo dal punto di vista sportivo. Sicuramente fu una grande vittoria ma in primo luogo rappresentò un evento coagulante per il nostro Paese. L’Italia usciva da anni difficili e quella vittoria fu un grande momento di unità per il Paese. All’inizio del mio spettacolo parlo anche di Bartali, ricordando come la sua vittoria al tour de France nel 1948 evitò lo scoppio di una guerra civile in Italia. Lo sport ha anche questo valore, può cambiare il corso degli eventi. In Italia Mundial c’è la voglia di raccontare uno spaccato importante della nostra storia".

Secondo lei il Mondiale di calcio vinto nel 1982 è diverso dagli altri, penso a quello del 2006?

"Il mondiale dell’82 è ricordato anche per i giocatori e per un’Italia diversi da quella di oggi. I giocatori di quell’epoca non erano dei professionisti a 12 anni come sono stati i giocatori degli ultimi 1520 anni. Bruno Conti, dopo la scuola dell’obbligo non fu mandato a giocare a baseball negli Stati Uniti nella Major League Baseball perché il padre lo voleva come operaio. Marco Tardelli faceva il cameriere nei bar, Gentile era un operaio. Ci sono aspetti di quell’Italia che facevano sembrare i calciatori più vicini agli italiani che li guardavano in tv".

Nicola Ciuffoletti