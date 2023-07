Viaggi Il decalogo della sicurezza

Per viaggiare in sicurezza con il proprio animale domestico - nel rispetto della legge e tenendo ben presente il benessere dell’animale - servono alcune regole. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un opuscolo liberamente scaricabile e un’infografica di sintesi per poter viaggiare in loro compagnia senza problemi.

La guida, redatta dall’Ufficio legale Oipa, dà indicazioni e consigli a seconda del tipo di mezzo di trasporto scelto per viaggiare: aereo, treno, nave, auto. .

In generale, la prima regola è: mai improvvisare. Cosa cambia se si viaggia in Italia o all’estero? In Italia Oipa suggerisce di portare con sé il libretto sanitario dell’animale e, per il cane, il certificato d’iscrizione in anagrafe canina. All’estero viene richiesto il ‘Pet-passaporto’ che identifica il cane, il gatto o il furetto attraverso il microchip e attesta la vaccinazione antirabbica. Oipa ricorda che i cuccioli possono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica dai 3 mesi compiuti e possono partire dopo 21 giorni dalla prima vaccinazione. Attenzione alle regole dei Paesi extra Ue: occorre informarsi con largo anticipo presso il Consolato di destinazione e il servizio veterinario pubblico. L’Oipa, che quest’anno ha promosso insieme agli educatori cinofili Apnec una campagna di sensibilizzazione sulla ‘scelta consapevole’, richiama l’art. 727 del Codice penale che dice: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da mille euro a 10mila euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze".

E parlando di viaggi estivi, ricordiamo che anche quest’anno Trenitalia offre servizi e promozioni che possono agevolare gli spostamenti di chi viaggia con gli animali e permetterà fino al 15 settembre di far viaggiare gratis cani e gatti insieme ai loro padroni.

Sui circuiti televisivi dei treni o nelle sale d’aspetto e nelle zone di passaggio dei viaggiatori, l’azienda trasmette lo spot anti-abbandono realizzato da Leidaa (Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente), che darà risalto alle offerte di Trenitalia e ad ogni altra comune iniziativa per favorire i viaggi con animali al seguito.

"La domanda di chi va in vacanza con il proprio amico a 4 zampe - afferma Luigi Corradi, ad di Trenitalia - è in crescita e Trenitalia ha attivato una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie e dei loro animali domestici. Un’azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro Paese".