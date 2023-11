Verso il mercato libero. Ma la data della scelta potrebbe slittare

Mercato libero del gas dal 10 gennaio 2024? Oppure no? Ancora non è dato sapere. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Picchetto Fratin, ha infatti dichiarato che è in corso "un’interlocuzione con l’Unione europea" per ottenere una proroga, forse di qualche mese, per dare più tempo ai cittadini di informarsi. Per il momento resta invece fissata ad aprile 2024 la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica. Ma cosa devono fare i cittadini che ancora sono sul mercato tutelato del gas? Gli esperti delle associazioni dei consumatori consigliano – anche se ci dovesse poi essere una proroga – di cominicare a leggere la propria bolletta, individuare i consumi medi annui e confrontare le offerte sul mercato libero per poi individuare quella più adeguata alle proprie esigenze e fare il passaggio. Senza farsi prendere dal panico, senza fretta, ma con attenzione alle condizioni applicate dalle diverse società che operano sul mercato. Senza panico perché chi non dovesse effettuare il passaggio della fornitura in tempo per la scadenza non è soggetto a sanzioni, né resta senza gas. Più semplicemente l’attuale fornitore - che comunque invierà apposita comunicazione in proposito - continuerà a erogare il servizio variando il prezzo del gas automaticamente, secondo il proprio indice di riferimento, e con cadenza annuale, applicando condizioni economiche simili quindi a quelle delle offerte Placet. La struttura del prezzo e le condizioni del contratto saranno invece ancora stabilite dall’autorità Arera. Il cliente potrà comunque in qualsiasi momento scegliere una diversa offerta nel mercato libero.

