Veronesi tira dritto "Il 29 sarò sul palco Oppure chiedo i danni"

"Mi licenziano per aver espresso una mia opinione ed è gravissimo. Quindi il 29 luglio (prossimo appuntamento con la Bohème) mi presenterò sul podio con il mio frac e la mia benda. Se non mi faranno dirigere chiederò i danni". Per Alberto Veronesi non è un licenziamento per giusta causa quello dal Festival Pucciniano. Bensì quello che gli verrebbe contestato è un reato di opinione. Dopo aver diretto con la benda sugli occhi la prima della Bohème firmata Gayral e Ouvrard, per non coglierne l’ambientazione nel Sessantotto parigino e i riferimenti comunisti, il presidente del Festival, Ficacci, ha deciso di sollevarlo dall’incarico, nominando al suo posto il maestro Manlio Benzi di Rimini. Il motivo, per Veronesi, è politico. "Mi hanno motivato il licenziamento su un ritardo alle prove che non c’è stato e per il quale mi hanno già sanzionato - commenta il maestro - E poi per delle dichiarazioni sulla recita che avrei fatto a Roma. Ma io non ho detto nulla, anche perché mi avevano vietato di farlo. La ragione giuridica non c’è. Sarei inadatto? L’esecuzione è stata perfetta, senza sbavature. La verità è che è una vendetta politica. Ci sono membri del Cda che hanno perso alle passate amministrative di Lucca, motivo per cui non mi fu rinnovato il contratto. Per questo incarico ho rinunciato ad altre proposte, se me lo tolgono è un danno". Dello stesso avviso il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che per primo aveva mosso critiche all’interpretazione dell’opera pucciniana in scena a Torre del Lago: "Senza rinunciare ai suoi doveri, Veronesi ha manifestato il proprio dissenso, suo diritto costituzionale. La musica non prevede l’uso degli occhi".

Teresa Scarcella