Venerdì 7 luglio la cena della vittoria di Porta Sant’Andrea

Arezzo, 4 luglio 2023 – Il grande evento è in programma venerdì 7 luglio nell’affascinante cornice di piazza Sant’Agostino che, per l’occasione, sarà decorata con arazzi e giochi di luce. Il programma della serata prevede dalle ore 20 aperitivo in piazza San Giusto, mentre alle 20:30 è previsto l’inizio della cena in piazza Sant’Agostino.

La scaletta della serata prevede la proiezione del video celebrativo della vittoria, la premiazione dei giostratori vittoriosi Tommaso Marmorini e Saverio Montini, l’asta in cui saranno battuti i quadri con i ferri dei cavalli che hanno corso in piazza e la bottiglia numero 38 del “Vino della Vittoria”. Dopo il taglio del dolce, la serata si sposterà nuovamente in piazza San Giusto dove i commensali potranno scatenarsi con la musica travolgente di “Omero & Friends”.

Il costo per la partecipazione alla cena è fissato a € 40 per i soci e € 50 per i non soci, mentre per i bambini il prezzo è di € 25 (sarà allestito un tavolo a parte con menù dedicato). Il menù, a cura di Manerchia Eventi, prevede aperitivo di benvenuto con grande antipasto a buffet, poi i primi: tortello di burrata con pomodoro pachino e basilico fresco e pappardelle al ragù bianco di cinta senese; per secondo gran pezzo di chianina al forno alle spezie aromatiche, patate al forno al finocchietto selvatico e insalata croccante, insieme ad acqua e vino. A conclusione, l’attesissima "torta della vittoria”.

Per l’acquisto e ritiro biglietti è possibile recarsi nella sede di via delle Gagliarde fino a mercoledì 5 luglio, dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Le prenotazioni possono essere effettuate anche via WhatsApp al numero +39 366 3867800.