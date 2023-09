Venerdì 15 settembre la chiusura di "Da dove veniamo e dove andiamo", personale di Tetsuji Endo

Arezzo, 13 settembre 2023 – Ultimi giorni per ammirare “Da dove veniamo e dove andiamo”, mostra personale di pittura di Tetsuji Endo inaugurata il 20 maggio alla Icario Winery di via delle Pietrose 2, alle porte di Montepulciano (SI).

Venerdì 15 settembre 2023 la conclusione di un evento che ha visto dialogare una delle cantine più prestigiose per la produzione del Vino Nobile – caratterizzata da sempre per la ricerca della qualità, il rispetto del territorio in cui si trova e l’amore per l’arte e il design – con le opere di uno degli artisti più interessanti del panorama toscano, giapponese di nascita ma da anni trapiantato in provincia di Arezzo, dove ha sintetizzato uno stile che unisce l’oriente e l’amore per il Rinascimento italiano.

Lavori pieni di simbolismi quelli esposti da Tetsuji Endo, tipici del suo meticoloso e complesso linguaggio, con cui il pittore riflette sulla propria esistenza e approfondisce temi universali come l'origine dell'umanità, la sua destinazione e la sostanza stessa dell'essere umano.

La mostra è visitabile, a ingresso libero, tutti i giorni dalle 9 alle 18.