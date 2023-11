Variazioni di bilancio. Pressing per i soldi da dare agli alluvionati. Con lite nel centrodestra

Gli aiuti agli alluvionati continuano ad accendere il dibattito politico regionale. Protagoniste l’ottava variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023- 2025, andata al voto ieri, e la terza variazione del bilancio di previsione, ma della Regione Toscana, in discussione oggi. Nel primo caso l’aula ha approvato a maggioranza (contrari M5s e Fi, astenuta Fdi, la Lega non ha partecipato) un avanzo di 1,7 milioni di euro, che l’ufficio di presidenza deciderà come spendere. Ma non sono mancate feroci polemiche, con tanto di spaccatura nel centrodestra. Marco Stella (Forza Italia) nei giorni scorsi aveva chiesto di destinare l’intera somma agli alluvionati, mentre la maggioranza aveva ipotizzato di dare 400mila euro ai Comuni per le iniziative degli 80 anni della Liberazione. Ieri Stella ha presentato due ordini del giorno chiedendo di destinare alla Liberazione i fondi della festa della Toscana. Diego Petrucci (Fdi), pur concordando sulla necessità di dare tutti i soldi agli alluvionati, ha chiesto al vicepresidente dell’assemblea Stefano Scaramelli (Iv) di dichiarare inammissibili (perché fuori dalle competenze dell’aula) i documenti di Stella, cosa poi avvenuta. Stella ha annunciato ricorso al collegio di garanzia. Altro dibattito in arrivo oggi. "Subito soldi e non solo annunci per gli alluvionati - ha detto Elena Meini (Lega) -. Abbiamo individuato 23 milioni attingibili dalla terza variazione di bilancio, 7 subito disponibili e gli altri nel 2024 e 2025. Ci auguriamo che le nostre proposte siano accolte". "Con questa variazione la Regione può costituire un fondo da 1 a 10 milioni di euro per famiglie e imprese - hanno detto Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, Elisa Tozzi e Gabriele Veneri (Fdi) - da spendere entro il 31 dicembre, erogando ristori anche per pertinenze e veicoli danneggiati". Intanto oggi, in aula, dovrebbe arrivare un maxi emendamento del presidente Giani dedicato proprio agli interventi pro alluvionati.

Lisa Ciardi