Valdarno Jazz, al via la 40esima edizione

Arezzo, 6 luglio 2023 – Sarà il talento di casa Giovanni Paolo Liguori col suo quartetto (Giovanni Paolo Liguori, batteria / Cosimo Boni, tromba / Simone Basile, chitarra / Ferdinando Romano, contrabbasso) ad inaugurare domani, venerdì 7 luglio in piazza della Liberazione a Terranuova Bracciolini, la 40esima edizione di Valdarno Jazz, l'appuntamento immancabile dell'estate valdarnese che, come da tradizione, porta nel territorio compreso tra Firenze ed Arezzo le più grandi star internazionali così come i più interessanti giovani talenti del panorama nazionale, con la direzione artistica di Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia. E proprio in quest'ottica si inserisce l'apertura della rassegna col Giovanni Paolo Liguori 4tet, giovane ensemble guidato da un musicista nato e cresciuto proprio nel Valdarno. La sua sarà la prima delle tre serate che andranno a comporre Valdarno Jazz Young, una rassegna nella rassegna pensata proprio per esaltare i più talentuosi giovani musicisti dello stivale, realizzata con il contributo di Comune di Terranuova Bracciolini e Consiglio Regionale della Toscana (info e ingressi: [email protected]).

Per l'occasione, Giovanni Paolo Liguori 4tet presenterà la nuova musica originale realizzata negli ultimi due anni. Giovanni Paolo Liguori, classe 1991, giovanissimo batterista, si avvicina al jazz all'età di 15 anni frequentando per due edizioni i seminari di Siena Jazz. Nel 2009 vince una borsa di studio ai seminari internazionali di jazz sempre a Siena per frequentare Nuoro Jazz 2010, dove vince un'ulteriore borsa come miglior batterista dei corsi. Nello stesso anno forma con gli altri allievi premiati un ottetto che nella stagione seguente si esibisce al festival Time in Jazz a Berchidda, al Nuoro Jazz e ad Alghero Estate. Rifrequenta i seminari di alto perfezionamento a Siena Jazz nel 2012 sotto la guida di Roberto Gatto ed Eric Harland, vincendo un’altra borsa per partecipare ai seminari del Mittel European Jazz Academy del 2013. Nonostante la giovane età può già vantare importantissime collaborazioni con artisti nazionali e internazionali.

Valdarno Jazz prosegue venerdì 14 luglio col secondo appuntamento di Valdarno Jazz Young che proporrà un doppio concerto: quello di Young Jazz Trio a cui seguirà Giovanni Benvenuti Trio.