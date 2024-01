"Vado a vivere con me". Jonathan Canini è di scena al Verdi

Fenomenale Jonathan Canini. Il nuovo asso della comicità toscana torna ad abbracciare il proprio pubblico con l’esilarante spettacolo ‘Vado a vivere con me’. Il tour 2024 prenderà il via domani al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Jonathan tornerà al Verdi di Montecatini il 4 maggio. Tutto esaurito martedì 23 e mercoledì 24 gennaio al Teatro Shalom di Empoli, replica in cantiere, il 17 aprile. ‘Vado a vivere con me’ sarà in scena il 27 gennaio allo Spazio Politeama di Montevarchi, il 16 febbraio al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa, il 27 febbraio al Teatro del Giglio di Lucca, il primo marzo al Teatro Civico di La Spezia, il 2 marzo al Goldoni di Livorno, l’8 e 9 maggio al Garibaldi di Prato e il 10 maggio al Puccini di Firenze.