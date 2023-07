Uno, nessuno, centomila: iniziata la raccolta libri

Arezzo, 15 luglio 2023 – È iniziata ufficialmente, presso la Biblioteca Comunale castiglionese, la raccolta dei libri per l’edizione 2023 di “Uno, nessuno e centomila”, l’iniziativa del Comune di Castiglion Fiorentino che accende i riflettori sul mondo dei libri e della lettura. Una manifestazione che vedrà il suo momento clou domenica 15 ottobre, quando le piazze e le strade del centro storico si trasformeranno in vere e proprie librerie a cielo aperto dove sarà possibile acquistare libri al prezzo simbolico di un euro.

“Ancora una volta, ci apprestiamo a far diventare le nostre piazze dei veri e propri luoghi del sapere dove sarà possibile incontrarsi, scambiarsi opinioni e trascorrere una giornata all’insegna della lettura – spiega l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi – Quest’iniziativa ha, infatti, l’obiettivo di permettere una più capillare circolazione della cultura e un concreto scambio di idee, in una sorta di viaggio nel mondo della letturatura a cui tutti, cittadini e visitatori di tutte le età, potranno prendere attivamente parte”.

Anche per questa edizione 2023, il centro storico di Castiglion Fiorentino ospiterà varie postazioni di vendita dei libri, ciascuna delle quali sarà dedicata a un diverso genere letterario. Nel corso della manifestazione, non mancheranno, inoltre, conferenze, incontri con gli autori, performance artistiche e laboratori aperti a tutta la cittadinanza.

Il centro di raccolta dei libri presso la Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino resterà attivo tutta l’estate nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì in orario dalle 8.30 alle 13.30, e il martedì e giovedì, anche di pomeriggio, dalle 15 alle 18. Non potranno essere donati libri scolastici e testi danneggiati e logori. Il ricavato della vendita dei libri andrà a sostenere la valorizzazione della Biblioteca Comunale e il potenziamento dei progetti che la vedono coinvolta in prima linea.

“Giunto alla sua quarta edizione, ‘Uno, nessuno, centomila’ ha saputo raggiungere dei risultati davvero importanti – prosegue l’assessore Lachi – Anche sul versante dei libri donati e venduti, negli anni, abbiamo sempre viaggiato intorno quota 10 mila e siamo certi che, anche il prossimo 15 ottobre, le nostre ‘piazze del sapere’ torneranno ad accogliere tantissime persone per un’iniziativa unica nel suo genere”.