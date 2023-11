Unicredit, Federcasse e Credito Cooperativo per famiglie e imprese

Per venire incontro alle esigenze delle popolazioni dell’area toscana colpite dalle alluvioni UniCredit conferma il proprio impegno a supporto delle aree più colpite. La banca ha infatti messo in atto interventi straordinari, in particolare, nelle aree di Prato, Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. Tra le iniziative predisposte dalla banca – spiega Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit – anche una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legaleoperativa nelle zone interessate dal maltempo; e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. UniCredit mette, inoltre, a disposizione un prestito a condizioni dedicate per i clienti privati residenti nei Comuni che hanno subìto danni in conseguenza delle prolungate precipitazioni e il “Pacchetto nuovo credito alle imprese”, con linea di finanziamenti chirografari ipotecari a condizioni dedicate, in favore di clienti imprese con sede legaleoperativa nei Comuni colpiti dall’evento atmosferico.

Federcasse e la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (quest’ultima in accordo con le banche delle zone maggiormente danneggiate: Banca Alta Toscana, ChiantiBanca, Banco Fiorentino) hanno attivato una raccolta fondi nazionale. Su questa si potranno far confluire le risorse che verranno raccolte da soci, clienti, dipendenti del sistema delle Bcc, Casse Rurali e Casse Raiffeisen italiane. A questo scopo è stato aperto un apposito conto corrente. Questi i riferimenti: conto corrente numero 32017 presso Bcc Iccrea Banca, intestato a "Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo"; causale "Emergenza alluvione toscana 2023"; Iban IT27G0800003200000080032017.

Li.Cia.