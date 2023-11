Unicoop Firenze e Conad Nord Ovest tutte le iniziative

Si mobilita anche la grande distribuzione in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione. Conad Nord Ovest, da oggi e fino all’8 dicembre, in tutti i punti vendita, una raccolta fondi: "Aggiungendo un euro alla loro spesa effettuata presso i punti vendita di Conad Nord Ovest, i clienti potranno contribuire alle donazioni e sostenere le comunità dei territori più duramente colpiti dall’alluvione". "Conad Nord Ovest si impegna per esprimere vicinanza e solidarietà verso le comunità vittime di questo tragico evento – dichiara Adamo Ascari, ad Conad Nord Ovest –. Il ricavato della generosità dei clienti, unitamente al nostro contributo, sarà devoluto al sostegno di iniziative concrete verso la ricostruzione e la ripresa delle comunità colpite"

Anche Unicoop Firenze promuove una campagna di solidarietà in tutti i punti vendita. Si può donare direttamente alle casse (1, 5, 10 euro) oppure cedere per la causa i punti della carta socio (100, 500, 1000): Unicoop Firenze raddoppierà ogni donazione. Poi, tutti i fondi raccolti (e il relativo raddoppio), verranno utilizzati dalla Protezione Civile Regionale per aiutare la popolazione colpita nella fase di ricostruzione.

A sabato, i donatori erano già più di 8mila. "Vogliamo esprimere il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime provocate dall’alluvione – ha dichiarato Daniela Mori, presidente Consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze – e la nostra vicinanza alle popolazioni. Ci siamo mossi fin da subito per fornire beni di prima necessità alle famiglie e alle persone impegnate nell’emergenza". Fin dalle prime ore dell’emergenza, Unicoop Firenze, d’accordo con la Protezione civile e i sindaci dei Comuni colpiti, si è attivata inviando 50mila euro di beni di prima necessità, che sono stati consegnati alle famiglie e ai volontari impegnati nei soccorsi".