Unica data italiana di Lana Del Rey La regina eclettica della musica pop

di Daniele Mannocchi

Sei date eccezionali all’insegna della musica, del divertimento e, perché no, di qualche puntatina al mare, per dare una boccata d’ossigeno al turismo balneare che ha pagato un pegno altissimo al maggio freddo e uggioso che ci siamo lasciati alle spalle. In questo senso, La Prima Estate è stata davvero la porta d’ingresso alla bella stagione. E allora, vista la risposta più che positiva, perché non regalare agli appassionati di musica una serata in più? Se poi l’organizzazione ha la possibilità di presentare in esclusiva un’artista del calibro di Lana Del Rey, tirarsi indietro sarebbe quasi un peccato. E allora tocca aggiornare la line up della manifestazione: domenica 2 luglio, cinque anni dopo il suo ultimo concerto nel nostro Paese, Lana Del Rey sarà la grande protagonista della data extra della rassegna La Prima Estate, la settima nel giro di tre settimane: la sua unica esibizione italiana sarà sul palco di Bussoladomani, a due passi dalla spiaggia di Lido di Camaiore. Un evento speciale che il festival targato D’Alessandro e Galli annuncia a sorpresa per la seconda edizione, quella della conferma dopo l’avvio sperimentale dello scorso giugno. Dopo aver già portato in Versilia esclusive d’eccezione come Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J e Chet Faker, La Prima Estate prosegue fino a luglio con uno dei diamanti della scena musicale contemporane.

La cantautrice statunitense, infatti, vanta candidature a premi globali come il Grammy Award (ben cinque nomination), il Golden Globe (nel 2015 per la collaborazione con Tim Burton in Big Eyes che ha portato alla canzone Young and Beautiful) e gli Mtv Music Awards (due candidature come miglior artista alternative) e nel corso della sua carriera ha venduto la bellezza di 16 milioni di album.

"Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di essere protagonista di qualche altro spettacolo in vari Paesi, primo del mio show a Hyde Park a Londra del 9 luglio – commenta Lana Del Rey -; oggi (ieri per chi legge ndr) annuncio lo spettacolo in Toscana. Altre date saranno rivelate molto presto. Non vedo l’ora di vedervi tutti". Undici anno dopo aver conquistato il pubblico con Born to die, l’album di Blue Jean e Summertime Sadness, la cantautrice americana torna sul palco con Did you know that there’s a tunnel under ocean Blvs, il suo nuovo disco uscito a marzo, il nono della sua eclettica carriera. Disarmante e sincero, con il suo nuovo album (che ha debuttato in Italia nella top 10 dei più venduti) Lana Del Rey celebra la bellezza della vita. Sempre a sorpresa, lo scorso maggio ha pubblicato il suo nuovo singolo Say yes to Heaven, non incluso nel precedente album e diventato in breve tempo virale su TokTok. Le prevendite sono già disponibili sul sito della rassegna.