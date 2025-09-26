Arezzo, 26 settembre 2025 – Un'escursione sensoriale con meditazione nella natura di Raggiolo

Un'escursione sensoriale con meditazione tra i boschi ei torrenti di Raggiolo. L'esperienza, promossa dalla cooperativa In Quiete, è in calendario dalle 14.00 di domenica 28 settembre e proporrà un pomeriggio di attività a partecipazione gratuita con un programma particolarmente ricco e variegato tra camminate, momenti di silenzio, spiegazioni naturalistiche ed esercizi per stimolare i cinque sensi. La volontà, infatti, è di offrire ai partecipanti un'occasione di connessione profonda con l'ambiente, rallentando i ritmi quotidiani e favorendo benessere, consapevolezza e armonia interiore.