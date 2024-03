"Una volta avevamo curriculum a pioggia"

Per loro questa sarà la seconda stagione balneare da imprenditori. Una sfida in cui si sono tuffati con passione e impegno facendo subito i conti, però, con la realtà: i bagnini e i camerieri disponibili a lavorare si trovano con il lanternino. Roberto Sbrana e il figlio Francesco sono felici di aver rilevato il bagno Nautilus di Marina di Pietrasanta, che fino a pochi anni fa aveva ospitato per un quarto di secolo il mitico “Phone Rock cafè“, ma non avrebbero mai pensato di trovarsi in queste condizioni.

Problemi a trovare personale?

"È molto dura: ci chiediamo come faccia la gente a campare se rifiuta le occupazioni stagionali. I cartelli ’cercasi personale’ campeggiano ovunque e non abbiamo la minima idea sulle cause di questo fenomeno".

Siete nuovi nel settore: l’anno scorso come avete rimediato?

"Questo problema c’era già, ma alla fine siamo riusciti a trovare un bagnino all’ultimo, poco prima di aprire lo stabilimento. In caso contrario non avremmo potuto nemmeno partire. È andata bene per il rotto della cuffia".

I vostri colleghi?

"Nella chat dell’associazione balneari è un lamento continuo. Pensare che una volta succedeva il contrario: di questi tempi c’erano montagne di curriculum, c’era solo l’imbarazzo della scelta".

Al ponte pasquale non manca molto: come siete messi?

"Zero totale. Seguiamo diversi canali, dall’associazione all’Informagiovani, dagli annunci sui quotidiani al classico passaparola. Il problema è che nessuno ha bagnini o camerieri in eccedenza. La carenza è generale".

Vi sarete fatti un’idea sui motivi del crollo delle domande.

"Sono motivi a noi sconosciuti. Anche i ristoranti stanno vivendo la stessa situazione, siamo tutti sulla stessa barca. A noi basterebbero un paio di camerieri, più il barista e un altro ragazzo che rastrella la spiaggia. Ma al momento in giro c’è poco interesse. Come se la categoria non avesse altri crucci, vedi l’asta delle concessioni per la direttiva Bolkestein".