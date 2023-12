Una strenna manzoniana. La rarità letteraria divulgata attraverso le trascrizioni. Con gli occhi di un filologo

Luigi Firpo, specialista sagacissimo di Bruno e Campanella, da qualche anno allestisce per gli amici dell’Unione Tipografico-Editrice Torinese doni filologici in cui la sostanza non cede alla preziosità. Direi che abbia superato se stesso in questa "strenna 1962" dove per la prima volta è accolto in facsimili l’intero incartamento, manoscritto e a stampa (con trascrizioni non sofisticate ma ben sufficienti dei manoscritti), spettante all’elaborazione della Pentecoste manzoniana. E’ il materiale più o meno compiutamente usufruito da generazioni, fra il De Gubernatis e gli editori ultimi, egregio il Sanesi; ma oramai anche il lettore comune è messo in grado di poter decidere su una questione specifica e teorica di tanto momento.

Rievoco sommariamente le tappe dell’evoluzione. I primi quattro Inni sacri erano stati licenziati

alla fine del 1815. Dopo un intervallo dedicato al Carmagnola, la Pentecoste fu cominciata il 21 giugno 1817, ma rimase interrotta e fu ricominciata il 17 aprile 1819, una volta ultimata la Morale cattolica; nuovamente abbandonata per dare il passo alla conclusione del Carmagnola, a un lungo soggiorno parigino, poi nientemeno che all’ Adelchi, a Marzo 1821, all’inizio del romanzo, al Cinque maggio, venne ripresa tra il 26 settembre e il 2 ottobre 1822 e stampata entro l’anno. Pochi ritocchi ha la redazione definitiva, cioè quella inclusa nel 1855 fra le opere varie dette (dall’inizio della tiratura) del 1845. Si può ricavare un senso ragionevole da questo nervoso processo?

(...)

Senza negare la possibilità d’una tal fenomenologia, benchè forse a un livello più depresso, so che essa non vale per Manzoni, nè per la Pentecoste in ispecie. E già, che la soluzione non possa essere così semplice, rivelano perfino indizi esterni. Uno. Tutta l’elaborazione degli Inni è consegnata nel codice oggi Braidense, conserto della carta prediletta e raffinatamente legato, predisposto cioè dall’autore stesso, come ridimostra il Firpo contro altrui balordaggini, ad accogliere ogni mossa a loro deputata, fino dalla più incondita. Le prime pagine della Pentecoste, ad esempio, tradiscono incertezze addirittura nel metro, comunque impostato, in opposizione al definitivo, sul ritmo di piano dispari (rimato) e sdrucciolo pari, che non vedo come possa esser detto storicamente non giustificato, se riecheggia, magari empiamente, il Pericolo pariniano.

(...)

In conclusione: anche qui nell’esame delle varianti, almeno per ciò che è significante, non s’illuminerà il trapasso da un appoggio precario a una formulazione decisiva, ma una vera e propria mutazione di "personalità". Cosi, se mi è consentita una esemplificazione un poco ilare, i Promessi del 25-27 appartengono al Maestro relativamente aulico del " cocuzzolo calvo" (Ferrer e padre Cristoforo), quelli del ‘40-‘42 al Maestro relativamente realistico e in monocromo della zucca monda " e meglio della testa pelata. Quanto alla Pentecoste, vi si spiera anzitutto quello stile generale degli Inni sacri che sopra l’enunciato più diretto arca volte concettuali, per non dire cupole baroccamente illusive, che sarebbe un bel fatto per un’opera covata nel nido dei cosiddetti giansenisti Degola e Tosi.

(...)

La mediazione prima è dunque la chiusa, un anno avanti, del Cinque Maggio, ma che fa ancora tragica e consolante immagine, Sulla deserta coltrice Accanto a lui posò ". Come pochi mesi innanzi faceva immaginare il tramonto di Ermengarda quale " augurio Di più sereno di". Qualunque opera

manzoniana di fantasia mira ormai al traguardo della morte-resurrezione. Gli sliricati Promessi narrativamente distendono e, se si può dire, addolciscono tutta l’esistenza nella durata dell’attesa d’una vita migliore ". Ma solo la Pentecoste, per la sua condensazione lirica, può riassumerla in un punto, quello precisamente dell’uomo al punto".