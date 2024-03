Una spinta a educare alla parità. Quasi 6 milioni per progetti a scuola

La Toscana torna a finanziare la legge sulla Cittadinanza di genere, stanziando oltre 5 milioni e 727mila euro per i prossimi tre anni. Grazie a risorse Fse 2021/2027, la giunta ha approvato gli elementi essenziali di un avviso rivolto a Province e Città metropolitana di Firenze. Due le tipologie di azioni finanziabili: l’elaborazione di bilanci di genere (Province, Città metropolitana e Comuni), per analizzare l’impatto delle politiche pubbliche; attività di sensibilizzazione per promuovere una cultura di rispetto e parità, combattendo stereotipi e discriminazioni. Queste ultime sono rivolte in particolare alla scuola e ai servizi educativi per l’infanzia, ovvero a docenti, studenti, famiglie, personale Ata e educatori dei nidi. Ogni provincia potrà presentare un progetto, prevedendo solo il lavoro di sensibilizzazione o entrambe le tipologie d’intervento.

"Il nostro impegno non si ferma – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani - e siamo decisi a perseguire gli obiettivi principali della strategia europea per la parità di genere 2020-2025. Occorre un’azione corale di tutti i livelli istituzionali e noi, anche grazie alle risorse Ue, facciamo la nostra parte".

"Nel 2022 avevamo finanziato un avviso sperimentale – ha detto l’assessora alle pari opportunità Alessandra Nardini -. Visto l’interesse e le ricadute positive oggi mettiamo in campo un bando triennale finanziato con risorse cospicue. Negli scorsi mesi anche a seguito dell’ennesimo femminicidio si è innescato un dibattito sull’educazione all’affettività. Non credo che la proposta del Governo nazionale sia sufficiente. Serve un impegno strutturale che coinvolga tutte le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l’infanzia".

Lisa Ciardi