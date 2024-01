Un parco per l’allenatore che salvò gli ebrei

Commozione e lacrime al Parco della Rimembranza intitolato alla memoria di Géza Kertész. Il consiglio comunale di Carrara ha approvato l’ordine del giorno presentato dal consigliere di opposizione Simone Caffaz per intitolare l’area dello stadio all’ex allenatore della Carrarese, che diede la vita per salvare centinaia di ebrei. Ieri mattina la cerimonia, presenti, oltre al presidente del consiglio Cristiano Bottici e la vicesindaca Roberta Crudeli, la famiglia di Géza, con la nipote Sandra, giunta da Savona, e il figlio Nikita Rebagliati, pronipote di Géza. "Mi auguro – ha detto commossa Sandra – che in questo bel parco possano crescere felici i figli della città. Anche io oggi sono qui con mio figlio Nikita perché è giusto tramandare la storia di mio nonno, un uomo generoso e allegro. Quando la memoria diventa condivisa, per chi crede nel rispetto, assume valori importanti. Proprio oggi che siamo chiamati a non chiudere gli occhi di fronte ai numerosi genocidi in atto". Sandra Kertész ha chiuso con un brano di da Luis Sepulveda: "Erano cresciuti nel secolo peggiore e avevano tentato di renderlo il migliore. Avevano scoperto che la storia è una truffa e si erano fatti saggi per scriverla con la calligrafia della dignità". E proprio sulla dignità è intervenuto Nikita. "Sono fiero di quanto ha fatto il mio bisnonno – ha aggiunto il ragazzo – e per quanto mi sarà possibile, proseguirò nel tramandare il suo ricordo e la sua memoria, per ciò di buono che ha lasciato". Géza Kertész, che allenò la Carrarese dal 1926 al 1928 per poi raggiungere panchine importanti con Lazio e Roma, decise di tornare in Ungheria, che nel 1944 fu occupato da Hitler che lì dette il via a numerose deportazioni nei campi di concentramento. Kertész aiutato da altri colleghi sportivi, tra cui l’allenatore Istvan Toth, entrò in un gruppo chiamato ’Melodia’, per salvare gli ebrei ungheresi dalla deportazione nascondendoli o facendoli fuggire da Budapest. Grazie alla conoscenza del tedesco e al possesso di alcune divise, Géza si finse anche un soldato nazista, aiutando nella fuga dal ghetto diverse persone. Il tradimento di un delatore fermò le azioni eroiche di Kertèsz, prima arrestato e poi condannato a morte il 6 febbraio 1945. Finì così la vita di un eroe, i cui sacrifici saranno da adesso ricordati ogni volta che si passerà davanti al parco della Rimembranza ‘Géza Kertèsz’.