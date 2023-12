Un concerto da ballare al Circolo Artistico di Arezzo

Arezzo, 15 dicembre 2023 – Domenica 17 dicembre ore 17.30 nel bellissimo Salone del Circolo Artistico di Arezzo, un concerto originale a ritmo di Valzer, Tango e Fox-trot, da ascoltare e per chi desidera anche da ballare. Canto, Fisarmonica e Pianoforte in un mix musicale unico, inusuale e brillante. Un evento diverso per festeggiare l'arrivo delle festività insieme al Soprano Gaia Matteini, al Coro Symphonia e alla fisarmonica di Linda Matteini. In apertura un momento musicale a cura degli Valentina Matteini, Marco Bredemeier, Elena Vella e Tommaso Magnani, allievi dei Corsi di Musica del Circolo.