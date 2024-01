Un amore viola cresciuto a ’Pane e Fiorentina’

Musicisti e scrittori, avvocati e medici, giornalisti e funzionari pubblici, ex giocatori e figli di giocatori di una volta. E ancora politici di sinistra e di destra, uomini e donne, persone attempate e persone più giovani. Persone di tutti i tipi, insomma, ma accomunate da una smisurata amore per la Fiorentina. Tifosi viola, insomma.

A ognuno di loro è stato chiesto di raccontare qualcosa su questa passione e su come, un giorno, questa passione abbia lasciato un ricordo indelebile. Il risultato è il libro che esce in questi giorni per Aska edizioni, curato da Paolo Ciampi, giornalista e scrittore, e da Massimo Pieri, che fra i tanti suoi incarichi nelle istituzioni ha sempre coltivato la passione per Firenze e la Fiorentina.

Col titolo di ’Pane e Fiorentina’, a richiamare la storia di persone cresciute con l’amore per i colori viola, questo libro è di fatto un coro di tante voci, un mosaico di speranze e delusioni, gioie e dolori.

"La passione non è venuta mai meno – spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nella gustosa prefazione al bel libro di Paolo Ciampi e Massimo Pieri – E mentre speriamo che la grande storia della Fiorentina, che di Firenze è vanto e e gloria, trovi adeguati riconoscimenti anche sul terreno di gioco, è bello ritrovare e rinnovare le radici di quella passione".