"Umbrialibri Politics: L'ultimo giorno a Perugia con il tema "Il nuovo disordine globale" e autori di prestigio"

Ultimo giorno oggi a Perugia per “Umbrialibri Politics“: con il titolo “Il nuovo disordine globale“ la rassegna racconta la contemporaneità con firme prestigiose. Nella sede della Fondazione Perugia in corso Vannucci, alle 11 c’è l’incontro “La riscoperta della patria. Tra sentimento e politica” con Alessandro Campi e Marco Damilano, alle 12, David Parenzo e Duilio Giammaria dialogano su “Raccontare la politica, descrivere la guerra, dire sempre la verità”. Alle 16 si passa poi a “Geopolitica dell’arte”, con Costantino D’Orazio e Angelo Mellone. Alle 17 ecco “Quello che al cinema non potremo più vedere”, con Luca Beatrice e Luigi

Mascheroni per finire alle 18 con “Gli italiani, la politica, la memoria”: ne parlano Ernesto Galli della Loggia e Giovanni Belardelli.