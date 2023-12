Umbria, un Capodanno con l’arte. Musica giovane e l’omaggio a Burri

Dal maxi palco del Concertone Rai dell’anno scorso al parallelepipedo di design ispirato al Grande Nero di Burri. Il Capodanno servito dal Municipio in piazza IV Novembre a Perugia si ispira alle opere d’arte e mette in scena la musica giovane. "Sarà un San Silvestro della città e per tutta la città – annuncia l’assessore Gabriele Giottoli -. Siamo infatti partiti dalle eccellenze del territorio per la parte organizzativa e dalla volontà di offrire un intrattenimento dedicato a un pubblico variegato. L’evento sarà anche un tributo a un grande artista come Burri grazie al palco verticale ispirato al Grande Nero".

Tra la Fontana Maggiore e l’alberone di Natale sarà quindi realizzata un’installazione innovativa e di grande impatto scenico: una struttura layher che si sviluppa verticalmente e rivestita con tessuti neri e ledwall. L’unicità dell’allestimento tecnico, che si sviluppa in altezza, è data proprio dallo schema del palco (largo 10 metri, alto 8 e profondo 2,5). Una sorta di omaggio all’iconica opera dell’artista tifernate, il “Grande Nero“, conservata alla Rocca Paolina, per stupire il pubblico. Qui i dj si esibiranno spaziando dai successi di oggi fino agli ever green delle feste natalizie. Ad alternarsi sul palco: Goldsmith (hiphop) e Mr Mara - Size (Pop, Radio, Italiana), We love 2000 - Afterlife (hits only anni 2000), Mercoledì Rock - Roghers (rock and roll). Luci e ledwall posizionati a diverse altezze sulla struttura promettono di creare un gioco di colori, ravvivando l’atmosfera di festa.

"Abbiamo coinvolto Dj che operano sul territorio e con un repertorio che alternerà diversi generi in modo da soddisfare target diversificati – spiega Gianluca Liberali di Mea Concerti srl. Liberali -. Lo spettacolo sarà arricchito da effetti di luce e videoproiezioni su maxi schermi".

Misure di sicurezza: l’assesosre Luca Merli ha precisato che "quest’anno non sono previste chiusure preventive del traffico nel centro storico, ma saranno presenti tre pattuglie della polizia locale in via Calderini, piazza Italia e piazza Partigiani per gestire le chiusure in base alle necessità".

Silvia Angelici