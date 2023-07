Umbria cinema, Todi è in festa Sfilata di star da Dillon a Brignano

Nove film italiani (questa la caratteristica della kermesse umbra) in Concorso e molti ospiti tra cui Edoardo Leo, Daniele Luchetti, Rocco Papaleo, Giorgia e la star hollywoodiana Matt Dillon. La terza edizione di “Umbria Cinema“, festival promosso da Regione e Comune con direzione artistica di Paolo Genovese, si apre stasera a Todi con l’anteprima del film con Brignano "Una commedia pericolosa" (nelle sale dal 30 agosto) e la prima guida e il documentario dedicati a Umbria Jazz. Fino a domenica poi di film se ne vedranno molti e ci saranno tanti eventi.

"L’appuntamento di quest’anno di Umbria Cinema Festival rappresenta un punto di svolta e segna una nuova veste per un evento che esalta il cinema, la cultura e lo spettacolo nella nostra regione – dice Paola Agabiti, assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria –. Sotto la direzione di Genovese e con la collaborazione di Angelo Mellone, direttore artistico di UmbriaLibri, il nuovo format mira a definirsi come una precisa occasione per celebrare l’arte cinematografica in tutte le sue forme. Piazza del Popolo a Todi torna così – conclude l’assessore – a fare da scenario a un evento unico dello spettacolo umbro che contribuirà a confermare la nostra regione come ‘luogo’ d’arte che sta diventando sempre di più meta privilegiata del turismo". Il cartellone, ricchissimo, porta in Concorso nove film che si vedranno al Nido dell’Aquila, di pomeriggio con ingresso libero. Alle 21 poi in Piazza serate-evento, con ingresso gratuito su prenotazione su Eventbrite.com. Sul palco Edoardo Leo che riceverà il premio Gigi Proietti, Francesco Scianna (premio per la miglior serie tv, “A casa tutti bene” d Muccino), e Rocco Papaleo in un’esibizione musicale per finire con la proiezione del primo episodio di “Raffa” alla presenza del regista Daniele Luchetti.

Sabato la serata dei premi e della star internazionale Matt Dillon che riceverà il Premio Speciale “Umbria Cinema“ e sarà intervistato da Boris Sollazzo. Presenta Alessandra Viero: dopo la consegna dei premi alle pellicole in concorso assegnati dalla giuria presieduta da Mellone, si succederanno sul palco Stefano Fresi, e Giacomo Ferrara, che riceverà il premio Città di Todi. Tra gli ospiti Greta Gasbarri, Milena Mancini, Massimiliano Bruno, Paolo Costella, Agostino Saccà, Michele Astori, Fabrizia Sacchi, Anita Pomario. E domenica ci sarà Giorgia per ritirare il premio come attrice emergente per “Scordato” di Rocco Papaleo. E poi proiezione in anteprima del Film tv Rai Cinema “Margherita delle Stelle”, con presentazione del regista Giulio Base e dell’attore Flavio Parenti. "Incontrare i protagonisti del nostro cinema fa capire quanto lavoro e quanta passione c’è dietro ogni singolo film, ed è – conclude il direttore Genovese – uno dei modi migliori per riavvicinare pubblico alla sala".

Donatella Miliani