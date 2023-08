Ucciso per uno sguardo Dopo 10 giorni di coma muore l’anziano picchiato davanti al bar

Non ce l’ha fatta. Dopo dieci giorni di agonia, si è purtroppo fermato il cuore di Luigi Pulcini, il pensionato di 75 anni picchiato a morte il 6 agosto scorso in piazza ad Altopascio da un giovane che poi è riuscito a dileguarsi nel nulla. Troppo gravi le lesioni cerebrali riportate dall’ex commerciante originario di Montemurlo, ma residente a Roma da anni. Un omicidio assurdo, frutto, a quanto risulta, di uno sguardo di troppo verso la ragazza in compagnia del suo aggressore. "Cosa avevi da guardare...?". E giù un pugno di una violenza inaudita alla testa, che aveva fatto stramazzare rovinosamente a terra il povero pensionato, davanti ai clienti del bar dove il tranquillo 75enne stava facendo colazione al tavolino.

"Chi ha ucciso mio marito in quel modo è un delinquente. Chi commette un gesto del genere deve trascorrere il resto della sua vita in carcere...". E’ l’amaro sfogo di Sandra Baldi, straziata da questi giorni di angosciosa attesa e ora dal dolore della morte. Nella villetta a Spianate di Altopascio dove la coppia trascorreva abitualmente parte delle vacanze estive, il dolore si tocca con mano. Tra rabbia e sgomento, tutti chiedono che il responsabile venga quanto prima assicurato alla giustizia.

E adesso cambia anche lo scenario sul fronte delle indagini, dirette dal pm Elena Leone. L’ipotesi accusatoria è diventata quella di omicidio volontario e si cerca dunque un assassino. Gli inquirenti hanno alcuni punti fermi, ma ancora non sono riusciti a stringere il cerchio intorno al giovane aggressore, che si è dato alla fuga con evidenti complicità. Quella triste domenica, poche ore dopo l’accaduto, alla caserma dei carabinieri di Altopascio si era presentato un trentenne autoaccusandosi dell’aggressione. Ma i riscontri investigativi hanno presto accertato che c’erano troppe incongruenze tra le sue dichiarazioni e quanto emerso dalle immagini delle telecamere e dalle descrizioni dei vari testimoni. Una mossa in apparenza insensata, ma che ha avuto probabilmente l’effetto desiderato: ritardare le indagini e fornire al vero responsabile qualche ora in più per allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Il giovane ancora non ha ufficialmente un volto e un nome, ma le indagini proseguono senza sosta mentre la famiglia e la comunità attendono risposte.

Intanto il magistrato Elena Leone ha delegato al collega di Pisa (competente per il decesso avvenuto all’ospedale di Cisanello) l’incarico di far effettuare l’autopsia o l’esame esterno sul cadavere per conoscere esattamente le cause della morte del pensionato e l’entità delle lesioni riportate nel pestaggio. Solo in seguito si procederà con il nulla osta e i funerali, che si svolgeranno nei prossimi giorni a Spianate.

Paolo Pacini

Massimo Stefanini