Uccise figlio di due anni. Condanna ridotta a 16 anni

di Sara Minciaroni

PERUGIA

La pena ridotta da 20 a 16 anni di reclusione per l’omicidio volontario del figlio Alex, di appena due anni, ucciso a coltellate il primo ottobre 2021 a Po’ Bandino, nel comune di Città della Pieve. Per Katalin Bradacs, ex ballerina ungherese di 46 anni, la Corte d’Appello di Perugia ha escluso l’aggravante della premeditazione riducendo la pena inflitta in primo grado dalla Corte d’assise. L’avvocato difensore Luca Maori aveva chiesto l’assoluzione - in carcere dal giorno dell’omicidio - e il ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Richiesta che i giudici di seconde cure non hanno accolto, ritenendo comunque che trascorso il periodo di reclusione Bradacs dovrà essere collocata per almeno tre anni in una casa di cura e custodia, così come era già stato stabilito nella sentenza di primo grado. In queste ore nell’aula del Tribunale di piazza Matteotti è stato ripercorso nel dettaglio un crimine tra i più efferati che l’Umbria abbia conosciuto.

Di quanto avvenuto nella piccola frazione al confine tra Umbria e Toscana, resterà per sempre impresso il gesto della ex ballerina ungherese che adagiò il cadavere del figlio sul nastro trasportare di un supermercato, tentando di far credere che il piccolo fosse stato investito nel parcheggio da un’auto in manovra. Poco prima lo aveva ucciso con sette coltellate di cui "nessuno dei tramite - aveva scritto il medico legale nella perizia - si è incrociato con gli altri" indicando secondo una "lucidità e una eccezionale precisione nel colpire" senza mai ripetere la stessa traiettoria dei fendenti. Perché sin dall’inizio dell’inchiesta (la donna è stata subito arrestata e poi nei mesi di detenzione ha confessato il crimine) tutto è ruotato attorno al cardine della capacità di intendere e di volere. "L’imputata è una donna che sicuramente ha avuto problemi di natura psichica nel suo passato", su questo non aveva avuto dubbi il sostituto procuratore Manuela Comodi. Una "sindrome di Medea", aveva detto il pm nella requisitoria "basata sul principio per il quale ‘se non lo posso avere io non lo avrà nemmeno il padre’", in una sorta di "determinismo consapevole", in cui la donna aveva già deciso di commettere il delitto "quando è scappata dall’Ungheria dopo che aveva capito che il figlio glielo avrebbero tolto per affidarlo al padre, quando si è tinta i capelli e ha modificato le sue sembianze", per far perdere le sue tracce e anche un gesto che in criminologia indica la consapevolezza che si sta per commettere un reato. "La premeditazione è ampiamente dimostrata – aveva detto il pm – dalla lunga serie di elementi e prove testimoniali che anche la perizia psichiatrica ha offerto e che è certamente compatibile anche con il riconoscimento di un vizio parziale di mente". Così come avvenne per Anna Maria Franzoni condannata per il delitto di Cogne, "un caso famosissimo di dissociazione, dichiarata pienamente capace, alla quale è stato però riconosciuto il momento di dissociazione perché non aveva il minimo ricordo dell’omicidio". La Corte d’Appello ha invece escluso proprio l’aggravante della premeditazione per ragioni che saranno note entro 90 giorni quando verranno depositate le motivazioni della sentenza.