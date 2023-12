Uccise due donne, condannato all’ergastolo

E’ stato condannato all’ergastolo Daniele Bedini, il falegname di Carrara di 32 anni accusato d’aver ucciso a giugno dello scorso anno a Marinella di Sarzana, nel giro di due giorni a scopo di rapina, le giovani donne Nevila Pjetri di 35 anni, origini albanesi, con tre colpi di pistola alla testa. Poi con la stessa arma anche Carla Bertolotti, 43 anni, di Albiano Magra. La Corte d’assise della Spezia, presieduta da Marta Perazzo, ha accolto anche la richiesta del pubblico ministero Monica Burani di isolamento diurno per i primi diciotto mesi. Bedini ha ricevuto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dovrà anche pagare una provvisionale complessiva di 260mila euro ai familiari delle vittime. Il falegname nel corso del processo si era proclamato innocente, sostenendo di aver prestato il furgone ripreso dalle telecamere a un amico, un non meglio identificato Alex, un pusher. Bedini non era presente al momento in cui è stato annunciato il verdetto, ieri poco dopo le 17. Alle 14 ha chiesto di essere riaccompagnato nel carcere di massima sicurezza di Novara, dov’è detenuto dopo due tentativi di fuga, il primo dalla casa circondariale della Spezia e il secondo a Cuneo. Aveva invece partecipato al mattino per ascoltare prima la testimonianza a suo favore di un’amica, poi la requisitoria del pubblico ministero e le repliche dei suoi avvocati difensori di fiducia Rinaldo Reboa e Costanza Bianchini del foro di Massa, i quali hanno sostenuto che non esistesse alcuna certezza che Daniele Bedini fosse alla guida del furgone.

C’era già stata una prima “battaglia“ sulle perizie, quando il giovane falegname è stato giudicato capace di intendere e volere al momento dei fatti, secondo il giudizio degli psichiatri Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti.

Massimo Benedetti