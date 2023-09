Tutto pronto per “Svialando” a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 7 settembre 2023 – Tutto pronto per “Svialando”, l’evento che vede protagonista Viale Mazzini, una delle principali arterie di accesso al centro storico castiglionese, e i suoi negozi.

“Si tratta di un evento fortemente voluto dai commercianti di Viale Mazzini. Sarà una giornata di festa con i suoi 35 espositori, una giornata di divertimento per tutti per ritornare a vivere anche questa vitale zona” dichiara Stefano Scricciolo di Confcommercio.

Castiglion Fiorentino saluta così l’estate 2023 piena di eventi e manifestazioni. Per domenica prossima 10 settembre dalle ore 15 e fino a mezzanotte grazie alla collaborazione dei commercianti sarà possibile fare acquisti di ogni genere, gustare sfiziosità nei bar e ristoranti della strada e assistere a sfilate di moda per bambini, esibizioni di danza con Salsa Academy e Dam Danza e dalle 21.00 concerto dei “Superdisco Bros”. “Vi aspettiamo per divertirci insieme” sottolinea Fabiana della scuola di danza.

Ritorna “Svialando e Offerte in Viale Mazzini”, domenica 10 settembre dalle ore 15.00 alla mezzanotte lungo viale Mazzini.

“Ringrazio tutti per aver partecipato all’organizzazione, in particolare i commercianti che sono i veri protagonisti della manifestazione. Viale Mazzini è un ‘market’ naturale su cui abbiamo già investito anche in passato” dichiara Francesca Sebastiani, assessore alle Attività Produttive.

Nei giorni scorsi il comando di Polizia Municipale ha inviato una lettera ai residenti di Viale Mazzini e zone limitrofe informandoli delle limitazioni di traffico a causa della manifestazione d’intrattenimento. In virtù della manifestazione viale Mazzini nel tratto di Viale Mazzini, compreso tra via Cavour e via Madonna del Rivaio, saranno istituiti divieto di sosta e divieto di transito a partire dalle ore 11:00 di domenica 10 settembre sino al termine dell'evento.