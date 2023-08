Tutto pronto per il 71° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”

Arezzo, 1 agosto 2023 – Dal 22 al 26 torna ad Arezzo la settimana delConcorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo giunto alla sua 71esima edizione: sei giorni di concerti, concorsi, workshop e approfondimento sul mondo della coralità a livello internazionale.

Anche quest’anno un rinnovato interesse internazionale nei confronti della manifestazione attestato dalla presenza di ben 13 cori in concorso:

1) Hots Abesbatza, Paesi Baschi - Spagna

2) The Archipelago Singers,Tangerang Selatan - Indonesia

3) VU-Kamerkoor, Amsterdam – Paesi Bassi

4) Coro da Camera di Torino, Torino - Italia

5) Coro Musicanova, Roma - Italia

6) Palawan State University Singers (PSUS), Puerto Princesa City - Filippine

7) Coro de Dones de la Universidad de Ia Islas Baleares (UIB), Palma - Spagna

8) Coro Feminino do Conservatório do Vale Suousa (CVS) ,Lousada - Portogallo

9) Rondo Vocal Ensemble, Wrocław - Polonia

10) Evoke, Londra - Regno Unito

11) Lund Academic Choir, Lund - Svezia

12) New Dublin Voices, Dunboyne, Meath - Irlanda

13) Madrid Youth Choir, Madrid - Spagna

"Nel cammino di Arezzo verso l'affermazione di “Città della Musica”, il Polifonico occupa un posto privilegiato per storia, tradizione, vocazione primaria, caratterizzando ormai da oltre sette decenni il nostro panorama musicale e artistico con le voci più belle, capaci di offrire un ventaglio incomparabile di repertori, stili, autori, ispirato ad una rigorosa ricerca interpretativa - dichiara il sindaco e presidente della Fondazione Guido d'Arezzo Alessandro Ghinelli-. La prossima, si annuncia ancora una edizione di altissima qualità, a conferma di una manifestazione che si distingue per unicità in Italia e nel mondo".

“Il Polifonico di quest’anno, arrivato alla sua 71ª edizione, si apre all’insegna di una interessantissima novità – dichiara il direttore delle attività polifoniche Luigi Marzola- la maggior parte delle sezioni del concorso si svolgerà all’interno della Caurum Hall - Auditorium Guido d’Arezzo, in cui, dopo anni di completo inutilizzo e grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione col Politecnico di Milano, è stato rimesso in funzione il sistema di riverberazione computerizzato progettato specificamente per quella sala nello stesso momento della sua edificazione. Naturalmente le giornate del Polifonico non si dimenticano della storia e della bellezza di alcuni luoghi del centro storico di Arezzo in cui si svolgeranno convegni, concerti, masterclass e festival dedicati alla musica corale. Non mancheranno inoltre i concerti in provincia ospitati quest’anno dai comuni di Sansepolcro, Castiglion Fibocchi e Castel Focognano. Vi aspettiamo quindi per condividere la bellezza della cultura della diversità, dell’integrazione, dell’interferenza e dell’incontro che i cori presenti sapranno regalarvi attraverso un magico caleidoscopio sonoro.”

Come sempre la giuria del Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo sarà formata daillustri professionisti provenienti da tutto il mondo: Brady Allred (Stati Uniti), Toh Ban Sheng (Singapore), Ambrož Čopi (Slovenia), Petra Grassi (Italia), Ko Matsushita (Giappone), Piero Monti (Italia), Mats Nilsson (Svezia).

CALENDARIO SETTIMANA DEL POLIFONICO

Martedì 22 agostoore 9 – 13 / 15.30-19 e mercoledi 23 agosto ore 9– Chiesa di San Michele

Masterclass del Maestro Ambrož Čopi con la collaborazione del Coro KGBL (Slovenia) per la

Scuola per Direttori di Coro della Fondazione Guido d’Arezzo

Mercoledì 23 agostoalleore 15,30 e Giovedì 24 agoato alle ore 09,00- Teatro Pietro Aretino

Convegno Internazionale di studi, “Eredità e prospettive della coralità contemporanea a cappella” organizzato dal Centro Studi Guidoniani della Fondazione Guido d’Arezzo

Ore 21– Chiesa San Domenico - concerto di apertura Coro KGBL (Slovenia) insignito al Concorso Internazionale di Hong Kong con il premio “miglior coro” e “miglior direttore” assegnato al Maestro Ambrož Čopi.

Cori in provincia– ore 21 Sansepolcro, The Archipelago Singers (Indonesia)

Giovedì 24 agostoOre 15,30 - Caurum Hall – Auditorium “Guido d’Arezzo”

Sezione 3 – Programma di musica profana

Venerdì 25 agostoOre 9- Caurum Hall Auditorium “Guido d’Arezzo”

Sezione 1- Programma obbligatorio

Venerdì 25 agostoore 15,30 - Caurum Hall Auditorium “Guido d’Arezzo”

Sezione 2 – Programma di musica sacra

Venerdì 25 agostoore 21 – Fortezza medicea

Sezione 5 – 38° Festival Internazionale di Canto Popolare

Cori in provincia- ore 21 Castiglion Fibocchi (Rondo Vocal Ensemble, Polonia)

Cori in provincia- ore 21 Castel Focognano ( Lund Academic Choir, Svezia)

Sabato 26 agostoore 9 - Caurum Hall Auditorium “Guido d’Arezzo”

Sezione 4 – Programma rinascimentale monografico –

in occasione del 400º anniversario della morte di W. Byrd (1543-1623)

Sabato 26 agosto ore 16,30: Gran Premio Guido d’Arezzo presso Caurum Hall Auditorium “Guido d’Arezzo”

Ore 19: Cerimonia di premiazione