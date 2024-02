Tutti pronti a Subbiano per l’ultima uscita 2024 del Carnevale dei Ragazzi

Arezzo, 17 febbraio 2024 – Tutti pronti domenica 18 febbraio a Subbiano per l’ultima uscita 2024 del Carnevale dei Ragazzi, la ProLoco ha scaldato i motori dei trattorini che porteranno i tre carri allegorici in piazza, ha controllato i motori del trenino di Nonna Papera e quello di Paperoli che continua ogni anno, dal 1974, a portare tanti bimbi per le strade del Carnevale . “Una uscita questa di domenica 18 febbraio che preannuncia già il “pienone” “commenta Gianni fanetti presidente della proLoco” i carnevali rimasti in provincia sono pochi e la giornata promette bel tempo con il sole. La cucina è pronta per la Gran Cuccagna con un quintale di pasta al sugo toscano. Pronte le rificolone per l’ultima uscita di re Carnevale che saluterà tutti con un bel falo’ per propiziare questo 2024. Un grazie va all’Amministrazione Comunale di Subbiano per la collaborazione in questo momento di vita spensierata dei bambini e delle famiglie”

“E’ bello poter dire per questi 50 anni della rinascita del Carnevale “io c’ero” ero piccolo ma esserci è servito a portare avanti una tradizione”commenta Vasco Bobini della ProLoco di Subbiano”è bello in momenti di successo come questi ricordare gli artefici di tutto questo: Don Guido Tiezzi e Umberto Locatelli, uno con l’arte del lavorare la carta pesta, l’altro, imprenditore che mise a disposizione materiale, uomini e capacità nel creare carri come i grandi cavalli che ancora girano durante la sfilata”

Il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano, con ingresso libero, chiude così il 2024: con la Gran Cuccagna, offrendo pastasciutta gratis a tutti, con il lancio delle caramelle dai carri allegorici. Sarà la giornata in cui si scoprirà la Mascherina d’Oro 2024 tra il trucca bimbi e i giochi gonfiabili che fanno da contorno ai carri allegorici. Ma soprattutto l’ultimo giorno di Carnevale a Subbiano , sin dalla sua nascita, si caratterizza per il rogo di Re Giocondo, il Re Carnevale, con tanto di allegro funerale con le rificolone e la musica della banda, che chiude con un gran falò questa edizione lasciando ai bambini tanta fantasia, tanta gioia e la voglia di sognare .