Tutta la Toscana vista dal mare "Cinquecento miglia per l’ambiente"

di Gabriele Masiero

Storie straordinariamente normali per un viaggio lungo quattro mesi capace di raccontare la Toscana "fronte mare", ma anche quella in acqua. Con una grande denominatore comune: sostenibilità ambientale. E’ il viaggio di 500 miglia che attraverserà 18 porti toscani del giornalista Massimo Canino e che a novembre culminerà in un libro edito da Minerva e intitolato ’Frontemare’, appunto, che conterrà la prefazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per un viaggio-un reportage partito il 6 giugno da Marina di Grosseto, dove la Mary Bird VII, la barca a vela di Massimo, concluderà a settembre la sua crociera ambientalista. In questi giorni la barca di Canino è ormeggiata al porto di Marina di Pisa, domani salperà per Livorno. "Ma questo viaggio non è solo testimonianza - spiega il giornalista - perché oltre a lanciare messaggi nella direzione del rispetto del mare e dell’ambiente soprattutto a beneficio dei più giovani, vogliamo raccontare le mille toscane che rendono speciale la nostra terra e che ci insegnano con il vissuto di gente quale paradiso stiamo abitando. Non è una guida turistica, bensì il racconto di quell’anima toscana che non finisce sulle cartoline". Così ci sono le storie dei minatori elbani, ma anche pagine legate alla sanità o alla lavorazione del marmo apuano. Racconti di scelte, di vite, di rispetto, di sostenibilità e di solidarietà. E solidale il progetto editoriale lo è fino in fondo, visto che parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto dall’autore all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Domani si parte per Livorno e poi Capraia, i porti dell’Elba (Marciana Marina, Portoferraio, Rio Marina, Porto Azzurro e Marina di Campo), poi Piombino, Punta Ala, Talamone, Porto Santo Stefano, l’Isola del Giglio e la Marina di Cala Galera a Porto Ercole. Il libro di Massimo Canino, in fondo, a modo suo, è la sintesi di un viaggio sentimentale. Una storia d’amore infarcita di aneddoti e approfondimenti. Che usa la lente di protagonisti sconosciuti per restituirci l’affresco di una Toscana, la terra dell’autore, ammirata dall’unico altro posto al mondo dove vorrebbe stare: la barca a vela che lui definisce, "un toccasana per l’uomo, permette condivisione e scambio di esperienze, il suo incedere lento consente di guardare e riflettere: andare in barca, insieme al giornalismo, è il mio altro grande amore".

E ora Massimo trasforma le sue passioni in una raccolta di storie, una mini enciclopedia che ci racconta le tante toscane che abbiamo e che spesso neppure conosciamo. E che grazie a lui diventeranno patrimonio collettivo: "Infatti la prima presentazione pubblica del libro la faremo in Senato. E’ lì che racconteremo agli italiani chi siamo".