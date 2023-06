Turismo, estate da record Scenari e prospettive

Il 2023 si annuncia come l’anno della definitiva consacrazione del turismo in Italia. Archiviate le estati segnate dal Covid quest’anno dovremo stringerci perché saremo davvero in tanti. A giugno le presenze supereranno i 212 milioni, oltre il 6,2% in più (12,5 milioni) rispetto al 2022, e nei prossimi due mesi andrà anche meglio grazie all’onda lunga del turismo, il cui valore è pari all’11% del Pil, che promette di polverizzare anche i record del 2019. Per questo la redazione di Qn Economia ha voluto raccogliere non solo i numeri e le statistiche, ma anche le testimonianze e le previsioni degli operatori del settore, protagonisti di questa straordinaria ripresa offrendo ai lettori un inserto, in allegato domani con i nostri quotidiani: “Spiagge, crociere e città d’arte - Ecco l’estate dei record”.

Qualche numero aiuta a inquadrare meglio l’importanza economica del settore: le destinazioni del Belpaese piacciono anzitutto ai turisti italiani, in aumento del 3,3% con oltre 111,6 milioni di presenze stimate, ma soprattutto agli stranieri le cui presenze supereranno quota 101,2 milioni: il +9,6% rispetto allo scorso anno e un valore più alto (+0,9%) anche di quello registrato nell’estate 2019. A guidare la classifica degli arrivi saranno i tedeschi, prossimi a far decollare le prenotazioni delle più rinomate località turistiche della Riviera Romagnola, ma anche dei laghi lombardi, molto amati anche da francesi, svizzeri e olandesi. Dell’Italia però non piacciono solo i luoghi, ma anche il modo di essere quell’ "Italian style" che si declina nella moda, l’enogastronomia, la dieta mediterranea e più in generale la cultura e la tradizione che sono vive e presenti praticamente in ogni angolo del Belpaese. L’Italia si conferma poi meta prediletta dei turisti americani, tra i più assidui visitatori delle nostre città d’arte. Ma ci sarà anche il grande ritorno dei turisti cinesi che sono tornati a viaggiare dopo la pandemia, come gli australiani e i sudafricani. Federalberghi stima una crescita media del +6,4%, trainata dal +10,7% di richieste giunte dai mercati esteri.

Di questo si occuperà l’inserto allegato domani, martedì 27 giugno, a tutte le testate del Qn-Quotidiano Nazionale. Tanti argomenti che verranno affrontati, sempre domani, nel panel digitale online alle 17 sui nostri siti: “Un’Estate da record - Viaggio nell’industria del turismo nella stagione del sorpasso“. Al dibattito, moderato da Sandro Neri, responsabile di QN Economia, partecipano Emanuele Boaretto presidente di Federalberghi Terme, Domenico Scida direttore Business Intercity Trenitalia, Chiara Dellacasa project manager Progetto Gemello Digitale Bologna - Dipartimento Hpc Cineca e Roberta Garibaldi, vice presidente del Comitato Turismo Ocse. Partner del progetto, il Gruppo Fs italiane.