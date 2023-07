Tuffi, sole e tanto divertimento Stessa spiaggia stesso mare

Non si ferma l’estate torrida così come non si placa la voglia di fuggire al mare per trarre un sospiro di sollievo e abbandonare l’afa. E allora ecco che partono le prime ferie per chi può oppure si opta per un fine settimana in compagnia degli amici, per dimenticare le noie della vita quotidiana. Proprio come Franco e Laura che insieme ad altre amiche hanno scelto il Lago Verde nel bellissimo Parco di Rimigliano a San Vincenzo (Livorno) per godere del mare stupendo e trasparente e abbronzarsi un po’. Ed eccoli sulla spiaggia mentre si divertono a provare le varie pose davanti all’obiettivo fino a trovare quella giusta, in attesa di un apertitivo a suon di musica e dance.

Spostandoci più giù troviamo invece nonna Anna che, come ogni estate trascorre un po’ di tempo al mare insieme alla figlia Francesca e ai nipoti Alice e Niccolò. Durante l’anno si sa tra scuola, università, amici, uscite serali si ha poco tempo per i nonni. Per questo l’estate diventa una buona opportunità per fermarsi e avere più tempo per stare in famiglia. Proprio come nonna Anna già pronto per la spiaggia di Rosignano Solvay dove ogni anno trascorre le vacanze.

A Follonica invece un allegro gruppetto di amici si ritrova come tutte le estati insieme sulla spiaggia di Follonica. Appuntamento imperdibile il torneo di Scala 40 che tiene impegnati Franca, Anna, Simonetta, manfredo e Mario ore e ore, tra pause gelato o ghiacciolo e tuffi al mare. Amici da una vita, non hanno rinunciato alla loro tradizione, incontrarsi almeno una volta ogni estate lì dove si sono conosciuti e sono cresciuti.

Ultima tappa è Livorno da dove gli affezionatissimi clienti del Bagno Tirreno - sono ormai 10 anni - Carla e Rolando ci salutano pronti a godersi il mare e il sole. Lu.Cri.