Trionfo col batticuore per l’Oca Zio Frac vince scosso all’ultima curva

Non esiste il piano perfetto nel Palio, come non esiste il delitto perfetto nei romanzi gialli. Ieri in Piazza del Campo la Carriera dell’Assunta 2023 ha confermato la validità di questa legge fondamentale. E’ la fortuna che fa vincere tutti i Palii, è il destino l’unico deus ex machina nel Campo, è lo spirito della Festa che si diverte da secoli a indossare maschere colorate. E a mostrare quale ha scelto solo alla fine dei tre giri in Piazza.

Stavolta è stata quella dell’Oca, il verde, bianco e rosso di Fontebranda. Al termine di un Palio drammatico, ricco di colpi di scena, di infortuni e di cadute, con una corsa che ha cambiato padrone per tre volte. Prima di vedere il cavallo scosso dell’Oca, Zio Frac, l’unico nel lotto dei dieci barberi che aveva già vinto un Palio (luglio 2022, nel Drago, corso da sole sei Contrade), arrivare primo al bandierino, dopo aver fatto diversi slalom tra fantini caduti e altri cavalli scossi. Il drappellone dipinto da Lodola finisce così nel museo di Fontebranda, che fa festa per la sua vittoria numero 66 nella storia del Palio. L’Oca stavolta ha aspettato dieci anni, l’ultima vittoria della Contrada era del 2 luglio 2013, con Tittia e il cavallo Guess. Alla cena della prova generale, tra i duemila ocaioli a tavola, c’era anche Gianna Nannini, la rockstar di Fontebranda, che ha intonato canti per attirare la sorte assieme alle altre donne dell’Oca.

Riavvolgiamo il nastro di questo Palio di agosto 2023. Il mossiere Ambrosione ha chiamato tra i canapi, Tartuca, Bruco, Chiocciola, Oca, Pantera, Aquila, Torre, Drago, Giraffa e Istrice di rincorsa. Questo era l’ordine deciso dal fato, da un tubo d’acciaio con dieci finestrelle e una specie di decanter in fondo che contiene i barberi (le palline colorate) delle Contrade che corrono. Una cerimonia complicata e affascinante per stabilire l’ordine della mossa. Con la busta da consegnare al mossiere, portata da un vigile urbano dal palco dei capitani al verrocchio, sempre sopra la testa per mostrarla alla Piazza.

Dopo 30 minuti di scintille tra le contrade rivali, Aquila e Pantera soprattutto, ma anche Oca e Torre, l’Istrice entra e dà la mossa. Parte in testa la Giraffa, per Tittia su Abbasantesa sembra prepararsi la replica delle due ultime vittorie, una corsa solitaria per toccare l’undicesimo Palio, il sesto consecutivo.

Ma la corsa di Abbasantesa finisce al primo San Martino: il posteriore cede, il cavallo finisce contro i materassi e Tittia cade, interrompendo la sua catena di trionfi. Cade anche Brigante, fantino dell’Oca, ma Zio Frac continua la sua corsa scosso, per due giri lontano dalla testa. Perché nel frattempo è la Pantera, con l’altro fantino favorito, Scompiglio, a volare in testa su Anda e Bola. Il primo giro al comando, il secondo pure, ma Scompiglio si gira troppe volte per vedere cosa accade alle sue spalle. Il Bruco, con Bellocchio su Zenis, guadagna terreno, come la Torre e il cavallo scosso dell’Oca.

Alla terza curva di San Martino, Anda e Bola scivola sul tufo e Scompiglio finisce la sua corsa. Passa in testa Zio Frac, scosso, e Carburo sulla Torre cerca di superarlo al terzo Casato, entrando all’interno. La manovra non riesce, Carburo cade e Zio Frac arriva primo al bandierino, con dietro Tabacco, cavallo scosso della Torre.

In Piazza del Campo vince sempre il fato, la forza del destino bussa alla porta di ogni Palio. E dopo aver celebrato per cinque Palii l’invincibilità di Giovanni Atzeni, fantino sardo-tedesco ribattezzato Tittia, il sesto peana si è infranto alla prima curva di San Martino. Fa festa il popolo dell’Oca, il rione di Santa Caterina e Gianna Nannini. Grazie a un cavallo, Zio Frac, che come vuole il suo nome, ha indossato l’abito da cerimonia.

