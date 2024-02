Trio in Breve, concerto alla Dima

Arezzo, 29 febbraio 2024 – Tornano i concerti alla Casa del Petrarca. Dopo il successo dei Concerti dello scorso autunno, che ha visto protagonisti in Casa Petrarca i maltesi Pierre Louis Attard e Colin Attard al pianoforte (Gaulitana Festival Of Music di Gozo), il FORTE TRIO, trio di Stato della Repubblica del Kazakistan, prosegue la stagione concertistica con TRIO IN BREVE, chitarre e violoncello dalla Francia - Venerdì 1 marzo, ore 21 nella Sala Concerti DIMA sede Casa Petrarca, via dell’Orto n. 30 Arezzo.

Il trio InBreve, formato da musicisti dalla carriera internazionale, propone un programma ricco e variegato, che spazia da Rossini ad Albéniz, passando per musica popolare, musica da film e jazz. Nato nel luglio 2019, ha già all'attivo numerose esibizioni in Francia e all'estero (Festival ALBENIZ in Spagna).Il complesso è formato da alcuni dei migliori musicisti della loro generazione, vincitori di diversi concorsi nazionali ed internazionali: Frederic BERNARD - chitarra, Eric FRANCERIES - chitarra e Igor KIRITCHENKO - violoncello

Il vasto repertorio del trio spazia dalla musica barocca alle composizioni di musica da film. Proporranno un programma ricco con opere, originali e rielaborate per questa formazione, di Albinoni, Albeniz, Rossini, Bizet, Kosma, Legrand, Morricone, Theodorakis.

Il Trio In Breve partecipa regolarmente ai festival musicali internazionali.