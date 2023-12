Trenta milioni per la cultura. Un occhio di riguardo al Maggio

Quattordici milioni di euro: è sostanziosa l’ultima tranche di risorse per il sostegno di alcune tra le più importanti realtà culturali della Toscana assegnate dalla Regione. I fondi, erogati con la terza variazione al bilancio regionale e ‘distribuiti’ nelle ultime due riunioni di giunta, saranno destinati a circa 40 soggetti fra Fondazioni, istituzioni operanti nello spettacolo, musei, festival. In totale, con questi finanziamenti, sale a 30 milioni totali il budget per la cultura nel 2023: la prima parte, 16 milioni, era stata attribuita al territorio attraverso avvisi pubblici destinati a comuni e istituzioni culturali per il sostegno ordinario a musei, biblioteche, archivi, festival. "Quello dei 30 milioni – ha spiegato il presidente della Regione Giani – era un obiettivo che mi ero posto e che non era facile da raggiungere vista la necessità, per la Regione Toscana, di integrare fondi per la difesa della sanità pubblica ma anche per le risorse da stanziare per l’alluvione degli inizi di novembre. Quindi sono soddisfatto del risultato". La lista dei beneficiari è lunga ma la cifra più sostanziosa è per la Fondazione Maggio Musicale: 2,9 milioni di stanziamento ordinario cui però, quest’anno, si è aggiunto il contributo di 1,1 milioni per la cosiddetta legge Salva Maggio. Un contributo che - ha chiarito Giani - è stato assegnato in via straordinaria, vista la situazione debitoria dell’ente, ma che non sarà replicato nel 2024. Gran parte delle risorse deliberate (9,5 dei 14 milioni complessivi) hanno per destinatari le fondazioni regionali dello spettacolo: oltre al Maggio, la fondazione Ort Orchestra regionale di Toscana (che avrà 1,6 milioni), la fondazione Festival Pucciniano (399.000 euro più altri 660.000 per il mutuo sulla realizzazione del teatro a Torre del lago) la Fondazione Teatro Metastasio (900.000 euro), la Fondazione Toscana Spettacolo (900.000 euro) la Scuola di Musica di Fiesole (750.000 euro). Interventi previsti anche per l’Accademia Chigiana, la Guido D’Arezzo e il Carnevale di Viareggio cui è andato un milione di euro. Per i teatri un contributo di 160mila euro ciascuno è stato assegnato al Teatro del Giglio di Lucca, al Teatro Goldoni di Livorno e al Teatro Verdi di Pisa mentre, per i musei, il Pecci di Prato ha ricevuto 500mila euro, la Fondazione Strozzi 450mila e la Fondazione Museo Ginori di Sesto (spazio ancora chiuso) 300mila. Il progetto legato alla cultura che si preannuncia più importante è quello degli "Uffizi Toscana" che prevede due diverse sedi espositive alla Villa medicea di Careggi e dell’Ambrogiana di Montelupo: "Entro fine anno – ha sottolineato ieri Giani – incontrerò il Ministro Sangiuliano per la riunione conclusiva per la Fondazione che ci consentirà di gestire i due immobili. Per quanto riguarda la Villa di Careggi, su cui stiamo intervenendo dopo venti anni di oblio, l’obiettivo è aprire i battenti prima della fine del mandato, entro l’estate del 2025".