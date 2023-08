Tre grandi donne per Albertazzi L’omaggio all’uomo dai mille volti

ROCCASTRADA (Grosseto)

La Maremma ricorda Giorgio Albertazzi, di cui nel 2023 ricorrono cento anni dalla nascita, il grande protagonista dei teatri italiani che ha scelto di vivere i suoi ultimi anni proprio a Villa Tolomei (oggi La Pescaia Resort) di Sticciano, e lo fa grazie a due dei festival di maggiore rilievo del territorio come Grey Cat Festival e Giorni Felici. Oggi invece, per il debutto della rassegna "Giorni Felici", saranno tre grandi attrici che hanno collaborato a lungo con Albertazzi a prendere la scena de La Pescaia (alle 19,30): Mariangela D’Abbraccio, Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi, infatti, insieme a Musica da Ripostiglio e Giancarlo Casadei daranno vita a "Un perdente di successo", l’autobiografia di Giorgio Albertazzi, per restituire al pubblico un uomo dalle mille sfaccettature, spirito ribelle, anticonformista, un attore indimenticabile nel panorama teatrale italiano. "Riprendiamo con entusiasmo la tradizionale collaborazione con Music Pool - dice il sindaco del Comune di Roccastrada, Francesco Limatola - che organizza da molti anni il Grey Cat Festival e che riesce a portare sul nostro territorio artisti e musicisti di grande spessore. Una festa di parole e musica, con racconti e performance musicali saranno di scena in un luogo decisamente suggestivo.

Il resort La Pescaia di Sticciano - queste le parole dell’assessora allo sviluppo economico e alle politiche educative e all’istruzione Elena Menghini - offrirà sicuramente quel valore aggiunto che solo alcuni luoghi sono in grado di trasmettere al pubblico presente. La tenuta che ha accolto Giorgio Albertazzi negli anni più importanti della sua vita, è il luogo dove lui ha messo in scena le sue grandi passioni".