Tre giorni di visite guidate gratuite a Casa Bruschi

Arezzo, 27 aprile 2023 – Tre giorni di visite guidate gratuite offerte ai visitatori che decideranno di scoprire la Casa Museo Ivan Bruschi: famiglie, giovani e turisti potranno, seguiti dal racconto degli addetti museali dedicati, appassionarsi alla collezione del noto antiquario ma anche ammirare le mostre “Le banconote della Shoah. Storie di denaro nei campi di concentramento” e "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari", quest’ultima prorogata fino a fine ottobre alla luce del successo di pubblico riscosso.

Da sabato 29 a lunedì primo maggio, giornata di apertura straordinaria del Museo, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, la partenza dei tour guidati si terrà alle ore 16 e si concentreranno negli oggetti più inediti e capaci di stimolare curiosità intorno all’arte e all’antiquariato con in regalo delle divertenti carte didattiche per i giovani visitatori.

In occasione di Foto Antiquaria, che si terrà il 30 aprile in Piazza Grande, la Fondazione Bruschi invita gli appassionati di fotografia a godere degli ambienti della Casa Museo, degli oggetti della collezione Bruschi e degli scorci sul centro storico per cimentarsi in nuovi scatti suggestivi partecipando al contest primaverile “Scatti da collezione”. Le migliori verranno postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia grazie alla sinergia con i fotografi-visitatori.

La Casa Museo Ivan Bruschi è aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, con visite guidate gratuite comprese nel biglietto d’ingresso al museo.