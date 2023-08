Arezzo, 11 agosto 2023 – Tre film sotto le stelle nella rassegna RaggioloEstate2023. Il programma di eventi del borgo casentinese sarà arricchito dalla prima edizione di “Cinema in piazza” che, a partire da domenica 13 agosto, proporrà tra pellicole di ieri e di oggi per un pubblico di tutte le età. Le proiezioni, promosse dalla Brigata di Raggiolo, saranno ospitate nel suggestivo scenario all’aperto di piazza San Michele a Raggiolo e prenderanno il via alle 21.15 con ingresso libero e gratuito.

L’appuntamento più atteso è fissato per sabato 26 agosto quando è previsto un ricordo alla genialità e alla creatività del cinema di Francesco Nuti, con la volontà di omaggiare questo attore, regista, sceneggiatore e musicista molto amato dal pubblico italiano e recentemente scomparso. La serata prevederà la proiezione del film “Io, Chiara e lo Scuro” realizzato nel 1983 con la regia di Maurizio Ponzi e ambientato nel mondo dei giocatori di biliardo all’italiana. L’apertura di “Cinema in piazza” sarà invece maggiormente contemporanea con la visione de “Il ragazzo e la tigre” che, realizzato da Brando Quilici con la partecipazione di Sunny Pawar e Claudia Gerini, proporrà domenica 13 agosto una storia ricca di avventure, solidarietà e amore incentrata sul rapporto tra cuccioli di uomo e di animale. Domenica 20 agosto verrà infine proiettato “Non così vicini” che, diretto da Marc Forster con protagonista Tom Hanks, è tratto dal bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” e propone una trama che oscilla tra commedia e dramma.